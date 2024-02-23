У Полтаві планують забезпечити охороною Алею Героїв на Затуринському кладовищі. Таке рішення ухвалили під час сесії міськради 23 лютого. Це пов’язано з крадіжками особистих речей з могил воїнів, які приносять їхні рідні.

Про це розповів Суспільному депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков.

Юлія Анісімова - дружина загиблого Юрія Анісімова біля могили свого чоловіка. Фото: Суспільне Полтава

Чоловік полтавки Юлії Анісімової загинув у Донецькій області влітку 2023-го. Його поховали на Затуринському кладовищі неподалік Полтави.

Могила Юрія Анісімова. Фото: Суспільне Полтава

"У нас на другий день після похорону забрали корзину з квітами. Похоронну корзину з квітами. Ми приїхали, було три, а залишилося тільки дві. Ось така дірка посеред могили. Я приїхала, 14 лютого зробила букет. Це була середа, ми приїхали ще в неділю – нема вже й букета. Ще немає і пів року (з дня поховання Юрія Анісімова – ред.), 29 лютого буде тільки пів року, то це вже тричі. Ми викликали поліцію.Пообіцяли, що будуть шукати", — розповіла Юлія Анісімова.

Справу розслідують за статтею "Наруга над могилою" Кримінального кодексу України.

"У слідчому підрозділі поліції перебуває на досудовому розслідуванні кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння предметами із могили полеглого воїна України. Наразі підозри ще немає. Законодавець передбачив покарання у вигляді накладення штрафу від 1 тисячі до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також арешту до 6 місяців, обмеженням волі до трьох років або позбавленням волі на той самий строк", — розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Марина Дорошенко, дружина загиблого Ігоря Дорошенка. Фото: Суспільне Полтава

Особисті речі, а саме два шеврони, вкрали зі скляного куба на могилі Ігоря Дорошенка, розповідає його дружина.

На могилі загиблого військового Ігоря Дорошенка вкрали шеврони. Фото: Суспільне Полтава

"Випадок, звісно, дуже цинічний. Зовсім не зрозуміло, чим взагалі керуються люди, роблячи такі вчинки. Залишили шеврони. Один бригадний, один безпосередньо їхнього підрозділу, але, коли приїхали наступного разу, то шевронів уже не було", — розповіла дружина загиблого Ігоря Дорошенка Марина Дорошенко.

Могила військового. Фото: Суспільне Полтава

У зв’язку із крадіжками на Затуриному під час сесії Полтавської міськради 23 лютого ухвалили організувати його охорону.

"Ми з родинами (загиблих військовослужбовців – ред.) домовилися, що, по-перше, ми в короткий термін зараз вирішуємо питання щодо охорони меморіального комплексу. Вона і так планувалась, але після закінчення будівництва. «Обленерго» зараз в короткий термін вирішує юридичні питання і допомагає нам у забезпеченні, щоб було підключення світла", — повідомив депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков.

За його словами, "Полтаваобленерго" почнуть роботи у березні.

Що відомо про Алею Героїв

Облаштовувати Алею Героїв на Затуринському кладовищі почали у вересні цього року. На цьому секторі цвинтаря планують встановити однакові надгробні плити для воїнів, а також дзвін пам’яті. Створювати цей меморіал планують кількома чергами. На облаштування із бюджету Полтавської громади передбачили близько 20 мільйонів гривень.

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