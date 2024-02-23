НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Через крадіжки речей із могил військових на Затуринському кладовищі планують організувати охорону
Вторгнення Росії в УкраїнуПОЛІЦІЯСМЕРТЬРегіони

Через крадіжки речей із могил військових на Затуринському кладовищі планують організувати охорону

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Полтаві планують забезпечити охороною Алею Героїв на Затуринському кладовищі. Таке рішення ухвалили під час сесії міськради 23 лютого. Це пов’язано з крадіжками особистих речей з могил воїнів, які приносять їхні рідні.

Про це розповів Суспільному депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков.

Через крадіжки речей із могил військових на Затуринському кладовищі планують організувати охорону
Юлія Анісімова - дружина загиблого Юрія Анісімова біля могили свого чоловіка. Фото: Суспільне Полтава

Чоловік полтавки Юлії Анісімової загинув у Донецькій області влітку 2023-го. Його поховали на Затуринському кладовищі неподалік Полтави.

Крадіжки речей із могил військових на Затуринському кладовищі
Могила Юрія Анісімова. Фото: Суспільне Полтава

"У нас на другий день після похорону забрали корзину з квітами. Похоронну корзину з квітами. Ми приїхали, було три, а залишилося тільки дві. Ось така дірка посеред могили. Я приїхала, 14 лютого зробила букет. Це була середа, ми приїхали ще в неділю – нема вже й букета. Ще немає і пів року (з дня поховання Юрія Анісімова – ред.), 29 лютого буде тільки пів року, то це вже тричі. Ми викликали поліцію.Пообіцяли, що будуть шукати", — розповіла Юлія Анісімова.

Справу розслідують за статтею "Наруга над могилою" Кримінального кодексу України.

"У слідчому підрозділі поліції перебуває на досудовому розслідуванні кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння предметами із могили полеглого воїна України. Наразі підозри ще немає. Законодавець передбачив покарання у вигляді накладення штрафу від 1 тисячі до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також арешту до 6 місяців, обмеженням волі до трьох років або позбавленням волі на той самий строк", — розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Крадіжки речей із могил військових
Марина Дорошенко, дружина загиблого Ігоря Дорошенка. Фото: Суспільне Полтава

Особисті речі, а саме два шеврони, вкрали зі скляного куба на могилі Ігоря Дорошенка, розповідає його дружина.

Шеврони вкрали на Затуринському кладовищі
На могилі загиблого військового Ігоря Дорошенка вкрали шеврони. Фото: Суспільне Полтава

"Випадок, звісно, дуже цинічний. Зовсім не зрозуміло, чим взагалі керуються люди, роблячи такі вчинки. Залишили шеврони. Один бригадний, один безпосередньо їхнього підрозділу, але, коли приїхали наступного разу, то шевронів уже не було", — розповіла дружина загиблого Ігоря Дорошенка Марина Дорошенко.

Через крадіжки на Затуринському кладовищі планують організувати охорону
Могила військового. Фото: Суспільне Полтава

У зв’язку із крадіжками на Затуриному під час сесії Полтавської міськради 23 лютого ухвалили організувати його охорону.

"Ми з родинами (загиблих військовослужбовців – ред.) домовилися, що, по-перше, ми в короткий термін зараз вирішуємо питання щодо охорони меморіального комплексу. Вона і так планувалась, але після закінчення будівництва. «Обленерго» зараз в короткий термін вирішує юридичні питання і допомагає нам у забезпеченні, щоб було підключення світла", — повідомив депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков.

За його словами, "Полтаваобленерго" почнуть роботи у березні.

Що відомо про Алею Героїв

Облаштовувати Алею Героїв на Затуринському кладовищі почали у вересні цього року. На цьому секторі цвинтаря планують встановити однакові надгробні плити для воїнів, а також дзвін пам’яті. Створювати цей меморіал планують кількома чергами. На облаштування із бюджету Полтавської громади передбачили близько 20 мільйонів гривень.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Румунія, Констанца, мітинг до другої річниці вторгнення РФ
Херсонці за кордоном: фоторепортаж з мітингів та заходів з нагоди другої річниці вторгнення РФ
Маріуполь
"Народжувала під час штурму лікарні в Маріуполі". Історія сім'ї Савосіних, які виїхали з окупації. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Харків, місто, будинок
Головні новини Харкова та області 24 лютого. Другі роковини повномасштабної війни, трамвай підтримки в Німеччині
На Запоріжжі загинув воїн із Франківщини Юрій Микитинець
На Запоріжжі загинув воїн із Франківщини Юрій Микитинець
На початок