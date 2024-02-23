У Житомирі зросла загальна сума шкоди, завданої атакою армією РФ на Житомир у березні 2022 року. Екологи обрахували збитки за забруднення атмосферного повітря внаслідок пожежі, яка сталася після ракетного удару по вулиці Чуднівській. Збитки склали понад пів мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції Поліського регіону на офіційному сайті структури.

На запит правоохоронців інспекція провела розрахунок шкоди через викиди в атмосферу забруднюючих речовин внаслідок пожежі після ракетного удару.

"Сума збитків склала понад 523 тисячі гривень Матеріали скеровані до правоохоронних органів", — йдеться у повідомленні.

Як раніше писало Суспільне, 7 липня 2023 року Держекоінспекція Поліського регіону повідомила про те, що через атаку російських військ по вулиці Чуднівська в Житомирі були засміченні дві земельні ділянки площею 138 квадратних метрів. А також земельні ділянки по проспекту Миру. Загальна сума збитків склала 63 мільйони гривень.

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