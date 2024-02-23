Умєров та Сирський відвідали Центр рекрутингу української армії у Львові

Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідали Центр рекрутингу української армії у Львові.

Про це повідомили на сайті Міноборони.

Центр рекрутингу української армії у Львові відкрили 12 лютого. Рекрутинговий центр — пілотний проєкт Міністерства оборони та Львівської мерії. Надалі такі центри мають запрацювати по всій Україні.

"Рекрутери центру не є військовослужбовцями та не мають повноважень вручати повістки. Їхня робота — допомагати з підбором вакансій у війську, консультувати та супроводжувати весь процес до призначення на відповідну посаду в армії", — каже міністр Рустем Умєров.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міськради, за неповних два тижні роботи рекрутинговий центр у Львові відвідало 130 осіб, 76 кандидатів вже заповнили анкети. З них 30 кандидатів вже контактують із конкретними військовими частинами, у яких готові служити.

Центр рекрутингу не є частиною структур ТЦК. Тут працюють цивільні й тут не вручають повісток, а лише надають консультації. Такі ж центри мають запрацювати у Запоріжжі, Дніпрі, Одесі, Києві та Полтаві.