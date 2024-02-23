НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Умєров та Сирський відвідали Центр рекрутингу української армії у Львові
МобілізаціяСирськийВторгнення Росії в УкраїнуМІНОБОРОНИРегіони

Умєров та Сирський відвідали Центр рекрутингу української армії у Львові

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Умєров та Сирський відвідали Центр рекрутингу української армії у Львові
Рустем Умєров та Олександр Сирський у Центрі рекрутингу української армії у Львові, 23 лютого . Фото: Роман Балук / Львівська міська рада

Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідали Центр рекрутингу української армії у Львові.

Про це повідомили на сайті Міноборони.

Центр рекрутингу української армії у Львові відкрили 12 лютого. Рекрутинговий центр — пілотний проєкт Міністерства оборони та Львівської мерії. Надалі такі центри мають запрацювати по всій Україні.

"Рекрутери центру не є військовослужбовцями та не мають повноважень вручати повістки. Їхня робота — допомагати з підбором вакансій у війську, консультувати та супроводжувати весь процес до призначення на відповідну посаду в армії", — каже міністр Рустем Умєров.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міськради, за неповних два тижні роботи рекрутинговий центр у Львові відвідало 130 осіб, 76 кандидатів вже заповнили анкети. З них 30 кандидатів вже контактують із конкретними військовими частинами, у яких готові служити.

Центр рекрутингу не є частиною структур ТЦК. Тут працюють цивільні й тут не вручають повісток, а лише надають консультації. Такі ж центри мають запрацювати у Запоріжжі, Дніпрі, Одесі, Києві та Полтаві.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Домашній арешт. Обрали запобіжний лікарці з Кіровоградщини, яку підозрюють у сприянні ухилянту уникнути мобілізації
Домашній арешт. Обрали запобіжний лікарці з Кіровоградщини, яку підозрюють у сприянні ухилянту уникнути мобілізації
На човнах переправляли чоловіків до Молдови за 8,5 тис. доларів США
На човнах переправляли чоловіків до Молдови за 8,5 тис. доларів США: правоохоронці затримали киянина та грузина
Рада проголосувала за законопроєкт про демобілізацію строковиків
Рада проголосувала за законопроєкт про демобілізацію строковиків
У Черкасах члена військово-лікарської комісії затримали під час отримання хабаря
У Черкасах члена військово-лікарської комісії затримали під час отримання хабаря
На початок