"Це забезпечує бойовий дух". На Сумщині діти та військові обмінялися подарунками

Вихованці Хоружівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей на Сумщині передали малюнки та власноруч виготовлені обереги для військових танкового батальйону "Захар", які воюють на Донеччині. Танкісти у відповідь — український прапор з автографами бійців.

Фото: Суспільне Суми

Вихованці Хоружівського центру реабілітації намалювали листівки та виготовляли патріотичні обереги для воїнів на передову. Один із малюнків був Миколи. Хлопець розповідає: чув історію про сумських трактористів, які тягнули трактором російські БТРи. Так виник сюжет його малюнку.

"До нас підійшли і сказали, а намалюйте щось для наших збройних сил, намалювали Я спочатку побачив, як наш український трактор вкрав БТР і подумав, а чого не корабель і намалював, і якось навіть стало тепліше на душі. У Росії немає такої сили духу, вони не борються за свою країну, вони борються за гроші, за таке все, а ми боремося за нашу країну, за нашу державу", — розповідає Микола Бойко.

Фото: Суспільне Суми

"Коли почалася війна то наші діти і наші працівники, намагаємося допомогти нашим воїнам, ми робимо і маскувальні сітки, виготовляємо окопні свічки передаємо нашим воїнам. І дітки намагаються долучитися до цієї акції", — зазначає Валентина Миколаєнко, Директорка Хоружівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Подарунки від бійців дітям привіз Руслан Косенко.

Фото: Суспільне Суми

"Хлопці зі 116 танкової механізованої бригади ЗСУ, це танковий батальйон “Захар”, які обороняють на донецькому напрямку нашу землю, передали діткам прапор України зі своїми підписами. Ми цим хлопцям неодноразово допомагали і вони у розмові висловлювалися, що дуже приємно, коли маленькі діти малюють малюнки та роблять подарунки, це забезпечує бойовий дух", — розповідає волонтер.

Фото: Суспільне Суми

Окрім прапора, волонтери привезли вихованцям центру солодощі й іграшки. У відповідь вихованці центру підготувати для воїнів ще малюнків та оберегів.

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