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В Ужгороді попрощалися із полеглим захисником Мирославом Бреньом
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В Ужгороді попрощалися із полеглим захисником Мирославом Бреньом

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В Ужгороді попрощалися із полеглим захисником Мирославом Бреньом
Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

В Ужгороді 23 лютого попрощалися із полеглим на війні захисником 53-річним Мирославом Бреньом.

Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.

Прощалися із захисником на площі Народній. Віддати шану воїну прийшли рідні, близькі, представники влади, колеги, військові, містяни.

В Ужгороді попрощалися із полеглим захисником Мирославом Бреньом
Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

"Мирослав Бреньо у 2014-ому долучився до захисту держави в АТО. Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року знову пішов обороняти Батьківщину. Загинув захисник 17 лютого 2024 року, захищаючи Україну та залишаючись до кінця вірним військовій присязі", — йдеться у повідомленні.

В Ужгороді попрощалися із полеглим захисником Мирославом Бреньом
Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

Поховали Мирослава Бреня на Пагорбі Слави. У загиблого залишилися мама, донька, онуки, брат, кохана жінка.

В Ужгороді попрощалися із полеглим захисником Мирославом Бреньом
Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

Вічна та світла пам'ять Герою!

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