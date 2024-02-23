В Ужгороді попрощалися із полеглим захисником Мирославом Бреньом

В Ужгороді 23 лютого попрощалися із полеглим на війні захисником 53-річним Мирославом Бреньом.
Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.
Прощалися із захисником на площі Народній. Віддати шану воїну прийшли рідні, близькі, представники влади, колеги, військові, містяни.
"Мирослав Бреньо у 2014-ому долучився до захисту держави в АТО. Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року знову пішов обороняти Батьківщину. Загинув захисник 17 лютого 2024 року, захищаючи Україну та залишаючись до кінця вірним військовій присязі", — йдеться у повідомленні.
Поховали Мирослава Бреня на Пагорбі Слави. У загиблого залишилися мама, донька, онуки, брат, кохана жінка.
Вічна та світла пам'ять Герою!
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