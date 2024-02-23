На Тернопільщині представили нового начальника обласного управління стратегічних розслідувань. Ним став підполковник поліції Микола Рак.

Про це повідомляють на сторінці Тернопільської ОВА.

До цього він був виконувачем обов’язків начальника УСР ГУНП в Тернопільській області.

Під час представлення нового начальника управління стратегічних розслідувань. Фото: Тернопільська ОВА

Цей підрозділ Нацполіції області почав роботу 9 жовтня 2019 року. Його спеціалісти слідкують за дотриманням законодавства на рівні громад та органів державної влади. Проводять превентивну роботу у сфері державних закупівель, можуть скасовувати тендерні закупівлі задля збереження бюджетних коштів, йдеться у повідомленні.

Що відомо про Миколу Рака

Микола Рак народився 12 лютого 1989 року в Івано-Франківській області. За фахом юрист, закінчив Національну академію внутрішніх справ. Практичну діяльність у поліції розпочав з 2010 року. Працював у різних структурних підрозділах, пройшов шлях від оперуповноваженого до заступника начальника управління стратегічних розслідувань, повідомляють на сайті Нацполіції області.