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На Тернопільщині представили нового начальника управління стратегічних розслідувань
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На Тернопільщині представили нового начальника управління стратегічних розслідувань

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Микола Рак, новий начальник обласного управління стратегічних розслідувань
Микола Рак, начальник обласного управління стратегічних розслідувань. Фото: Тернопільська ОВА

На Тернопільщині представили нового начальника обласного управління стратегічних розслідувань. Ним став підполковник поліції Микола Рак.

Про це повідомляють на сторінці Тернопільської ОВА.

До цього він був виконувачем обов’язків начальника УСР ГУНП в Тернопільській області.

Під час представлення нового начальника управління стратегічних розслідувань Миколи Рака
Під час представлення нового начальника управління стратегічних розслідувань. Фото: Тернопільська ОВА

Цей підрозділ Нацполіції області почав роботу 9 жовтня 2019 року. Його спеціалісти слідкують за дотриманням законодавства на рівні громад та органів державної влади. Проводять превентивну роботу у сфері державних закупівель, можуть скасовувати тендерні закупівлі задля збереження бюджетних коштів, йдеться у повідомленні.

Що відомо про Миколу Рака

Микола Рак народився 12 лютого 1989 року в Івано-Франківській області. За фахом юрист, закінчив Національну академію внутрішніх справ. Практичну діяльність у поліції розпочав з 2010 року. Працював у різних структурних підрозділах, пройшов шлях від оперуповноваженого до заступника начальника управління стратегічних розслідувань, повідомляють на сайті Нацполіції області.

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