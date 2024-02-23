У Тернополі презентували проєкт "Книга пам’яті" про загиблих бійців

До другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну громадська організація "Медіа-центр Тернопіль" презентувала проєкт "Книга пам’яті Тернопільщини. Герої російсько-української війни".

Про це Суспільному розповів продюсер проєкту Тарас Савчук.

За його словами, над сайтом команда працювала від червня минулого року. Там опубліковані фото та біографії 105 полеглих від 2014 року героїв.

Проєкт "Книга пам’яті Тернопільщини. Герої російсько-української війни". Фото: Суспільне Тернопіль

"Проєкт передбачає кілька етапів. Перший – створення сайту, коли він наповниться буде видання книжки. Ця книга буде називатись "На щиті", буде кілька томів. Зараз на основі сайту перевіряється уся інформація. Можна буде друкувати перший том. Книжка буде верстатись так, щоб сторінки можна було використати, зробити із них стенди або такі плакати-таблички, які можна буде почепити на стіну школи, де навчався герой, чи в сільській раді громади поставити", — говорить Тарас Савчук.

Продюсер проєкту Тарас Савчук. Фото: Суспільне Тернопіль

Головний редактор проєкту Володимир Андріїшин каже, що на сайті зібрана інформація про нагороди та публікації про кожного загиблого захисника.

"На нашій сторінці ви побачите перелік всіх публікацій, відео та аудіо, які ми могли знайти на цю тему. Тому у нас коротко представлена інформація про героя, а кого цікавить детальніше – може вийти на цю публікацію і детальніше прочитати".

Головний редактор проєкту Володимир Андріїшин. Фото: Суспільне Тернопіль