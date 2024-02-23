У Львівському центрі матері й дитини "Незламні матусі" живуть дві мами – Марина Пелєш і Тетяна Кундакова. Марина виїхала із Нікополя, а Тетяна – із Бахмута. В обидвох жінок по троє дітей.

Суспільне поспілкувалося із Мариною й Тетяною.

Артемко — третя дитина в сім’ї Марини Пелєш. Він народився вже після переїзду з Нікополя. Жінка вирішила виїхати, аби вберегти дітей.

"Ми тиждень бігали в бомбосховище, там, в Нікополі. Ну я просто зрозуміла, що з четвертого поверху сильно швидко не втечеш. Діти так – все ж таки питають, коли ми поїдемо. Але відповіді поки нема", — розповідає Марина.

Марина Пелєш, 23 лютого 2024. Фото: Ірина Мочульська / Суспільне Львів

Жінка із дітьми наразі живе у Центрі матері й дитини "Незламні матусі". Після виїзду із Нікополя вони жили в Іспанії, але повернулись до України. Марина каже, що мріє повернутися додому, коли там буде безпечно.

Сусідка Марини в центрі — Тетяна Кундакова. У неї теж троє дітей. Тетяна виїжджала з Бахмута після початку повномасштабного вторгнення разом із двома дітьми й була вагітна третьою. Зараз найменшій дівчинці, Вікторії, майже півтора року.

Тетяна Кундакова, 23 лютого 2024. Фото: Ірина Мочульська / Суспільне Львів

"Коли почали літати ракети – довелось виїжджати. Там спочатку сусіди жили, а потім і вони виїхали. Взагалі там нічого нема. Ні будинків, ні міста, ну зовсім. Лише руїни", — каже Тетяна.

Зараз у Львівському центрі матері й дитини "Незламні матусі" живе дев'ять мам і 17 діток. Центр відкрили у Львові влітку 2022 року. В ньому живуть вагітні й жінки з дітьми, які через війну покинули свої домівки.