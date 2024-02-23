“Укрпошта” до десятої річниці російсько-української війни та другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, презентувала поштовий блок “І буде весна!”. Його спецпогашення відбулось у Кропивницькому. Тираж блоку – 250 тисяч. Кіровоградська область отримала три з половиною тисячі поштових блоків.

Дизайнер поштового блоку, карток, конвертів та штемпелів — Володимир Таран, розповіла керівниця Кропивницького регіону "Укрпошти" Тетяна Капустіна.

До блоку входять чотири марки з фотографіями війни, з моменту окупації Росією Криму у 2014 році. Перша — захоплення росіянами аеропорту "Бельбек" у Севастополі, друга – весілля на фоні зруйнованого будинку у Харкові. "Руки піхотинця", зроблена світлина у березні торік під Бахмутом та "Світло переможе" — це автопортрет українського військового Дмитра Козацького, який був воїном на "Азовсталі".

"І буде весна!" — поштовий блок зі світлинами воєнного часу, до річниці війни в Україні. Фото: Суспільне Кропивницький

Тетяна Капустіна вважає, марки воєнного часу унікальні. "Укрпошта" вже випустила понад 30 таких марок.

"При випуску поштової марки відразу визначається її тираж, і більше перевипуску бути не може. Тобто є унікальність назви марки, унікальність самого зображення, лише раз в історії, вона виходить".

До випуску увійшла листівка, немаркований художній конверт та конверт першого дня. Дві з них коштують 15 гривень, дві – 30 гривень. Загальна вартість блоку 90 гривень.

Поштові блоки “І буде весна!” можна купити у всіх стаціонарних відділеннях "Укрпошти".

Кропивничанка Олена Кваша збирає всі марки, видані з початку повномасштабної війни.

"Найперша марка "Русскій воєнний корабель" і з неї все почалося. Її було дуже важко купити, але є. Це як історія, пам’ятка, як вклад у перемогу".

Також марки можна замовити в інтернет-магазині.