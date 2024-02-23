“Укрпошта” до десятої річниці російсько-української війни та другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, презентувала поштовий блок “І буде весна!”. Його спецпогашення відбулось у Кропивницькому. Тираж блоку – 250 тисяч. Кіровоградська область отримала три з половиною тисячі поштових блоків.
Дизайнер поштового блоку, карток, конвертів та штемпелів — Володимир Таран, розповіла керівниця Кропивницького регіону "Укрпошти" Тетяна Капустіна.
До блоку входять чотири марки з фотографіями війни, з моменту окупації Росією Криму у 2014 році. Перша — захоплення росіянами аеропорту "Бельбек" у Севастополі, друга – весілля на фоні зруйнованого будинку у Харкові. "Руки піхотинця", зроблена світлина у березні торік під Бахмутом та "Світло переможе" — це автопортрет українського військового Дмитра Козацького, який був воїном на "Азовсталі".
Тетяна Капустіна вважає, марки воєнного часу унікальні. "Укрпошта" вже випустила понад 30 таких марок.
"При випуску поштової марки відразу визначається її тираж, і більше перевипуску бути не може. Тобто є унікальність назви марки, унікальність самого зображення, лише раз в історії, вона виходить".
До випуску увійшла листівка, немаркований художній конверт та конверт першого дня. Дві з них коштують 15 гривень, дві – 30 гривень. Загальна вартість блоку 90 гривень.
Поштові блоки “І буде весна!” можна купити у всіх стаціонарних відділеннях "Укрпошти".
Кропивничанка Олена Кваша збирає всі марки, видані з початку повномасштабної війни.
"Найперша марка "Русскій воєнний корабель" і з неї все почалося. Її було дуже важко купити, але є. Це як історія, пам’ятка, як вклад у перемогу".
Також марки можна замовити в інтернет-магазині.