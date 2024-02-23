У Ленінському районному суді Кропивницького лікарці військової лікарської комісії з Голованівська, яку підозрюють у сприянні ухилянту уникнути мобілізації за станом здоров’я, обрали запобіжний захід на час досудового слідства — домашній арешт.

Лікарка-хірург центральної районної лікарні входить до складу військово-лікарської комісії, розповів прокурор Сергій Ожог.

"Повідомили про підозру у одержанні неправомірної вигоди у сумі 40 тисяч гривень за вплив на рішення членів ВЛК щодо отримання медичного висновку про визнання непридатним ухилянта до проходження військової служби. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією".

Прокурор просив запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави 242 тисячі гривень.

"Вона може незаконно впливати на свідків, зокрема з членів військово-лікарської комісії з метою зміни та дачі показів останніми в її користь".

Адвокат Володимир Нестеров просив нічний домашній арешт та зменшити розмір застави, оскільки в підозрюваної двоє малих дітей.

"Обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 6:00. Тим самим надати можливість їй утримувати своїх дітей. Просив би обрати розмір застави 80 тисяч гривень".

Підозрювана попрохала не показувати своє обличчя та не називати прізвище. Провину свою не визнає.

"Я не вимагала ніяких грошей. У пацієнта були довідки дообстеження з обласного онкодиспансеру, які підтверджують його діагноз. Він сказав, що йому видали повістку і чи можливо відстрочити термін. Я сказала – лише у тому випадку, якщо у нього є патологія. Він має право на лікування. Хотіла повернути йому ті гроші, які він мені вклав в руки, але не встигла, він втік з кабінету".

Суддя Леонід Плохотніченко ухвалив: підозрювану звільнити з-під варти у залі суду.

"Застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваної цілодобово, до 23 квітня 2024 року залишати житло".

Прокурор сказав, ознайомиться з повним текстом ухвали, після цього вирішить, чи буде його оскаржувати.