НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Домашній арешт. Обрали запобіжний лікарці з Кіровоградщини, яку підозрюють у сприянні ухилянту уникнути мобілізації
СудМобілізаціяЛікаріМЕДИЦИНАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Домашній арешт. Обрали запобіжний лікарці з Кіровоградщини, яку підозрюють у сприянні ухилянту уникнути мобілізації

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Ленінському районному суді Кропивницького лікарці військової лікарської комісії з Голованівська, яку підозрюють у сприянні ухилянту уникнути мобілізації за станом здоров’я, обрали запобіжний захід на час досудового слідства — домашній арешт.

Лікарка-хірург центральної районної лікарні входить до складу військово-лікарської комісії, розповів прокурор Сергій Ожог.

"Повідомили про підозру у одержанні неправомірної вигоди у сумі 40 тисяч гривень за вплив на рішення членів ВЛК щодо отримання медичного висновку про визнання непридатним ухилянта до проходження військової служби. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією".

Прокурор просив запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави 242 тисячі гривень.

"Вона може незаконно впливати на свідків, зокрема з членів військово-лікарської комісії з метою зміни та дачі показів останніми в її користь".

Адвокат Володимир Нестеров просив нічний домашній арешт та зменшити розмір застави, оскільки в підозрюваної двоє малих дітей.

"Обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 6:00. Тим самим надати можливість їй утримувати своїх дітей. Просив би обрати розмір застави 80 тисяч гривень".

Підозрювана попрохала не показувати своє обличчя та не називати прізвище. Провину свою не визнає.

"Я не вимагала ніяких грошей. У пацієнта були довідки дообстеження з обласного онкодиспансеру, які підтверджують його діагноз. Він сказав, що йому видали повістку і чи можливо відстрочити термін. Я сказала – лише у тому випадку, якщо у нього є патологія. Він має право на лікування. Хотіла повернути йому ті гроші, які він мені вклав в руки, але не встигла, він втік з кабінету".

Суддя Леонід Плохотніченко ухвалив: підозрювану звільнити з-під варти у залі суду.

"Застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваної цілодобово, до 23 квітня 2024 року залишати житло".

Прокурор сказав, ознайомиться з повним текстом ухвали, після цього вирішить, чи буде його оскаржувати.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Відправляла наркотики поштою в різні області України: двох закарпатців судитимуть за підозрою в наркоторгівлі
Відправляла наркотики поштою в різні області України: двох закарпатців судитимуть за підозрою в наркоторгівлі
На Полтавщині за ухилення від призову засудили чоловіка
На Полтавщині за ухилення від призову засудили чоловіка
25 людей загинули та 30 поранені: у прокуратурі розповіли наслідки збройної агресії РФ на Черкащину
25 людей загинули та 30 поранені: у прокуратурі розповіли наслідки збройної агресії РФ на Черкащину
Колаборант, поліція, суд, Балаклія
Експоліцейський з Балаклії проведе 14 років за ґратами через співпрацю з РФ
На початок