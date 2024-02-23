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Поблизу кордону з Румунією на Закарпатті затримали підозрюваних у переправленні військовозобов'язаних через кордон
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Поблизу кордону з Румунією на Закарпатті затримали підозрюваних у переправленні військовозобов'язаних через кордон

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Поблизу кордону з Румунією на Закарпатті затримали підозрюваних у переправленні військовозобов'язаних через кордон
Фото: Нацполіція у Закарпатській області

Поблизу села Грушово Тячівського району поліцейські разом з прикордонниками затримали двох підозрюваних у переправленні чоловіків за кордон та їх ймовірних "клієнтів".

Про це повідомили на сайті Нацполіції у Закарпатській області.

За інформацією правоохоронців, затриманими виявилися 23-річний та 21-річний жителі села Луг Рахівського району.

"23-річний чоловік був організатором, а 21-річний — відповідав за транспортування клієнтів у максимальній близькості до лінії кордону. Маршрут незаконного перетину зловмисники проклали через річку Тересва. Кожному з клієнтів такий трансфер коштував 4500 доларів США.", — йдеться у повідомленні.

Підозрювані у переправленні військовозобов'язаних через кордон
Фото: Нацполіція у Закарпатській області

Чоловіків правоохоронці затримали поблизу кордону з Румунією. Поліцейські також вилучили в них автомобіль "Volkswagen Golf", чотири мобільні телефони та готівку у сумі 9 500 доларів.

Поблизу кордону з Румунією на Закарпатті затримали підозрюваних у переправленні військовозобов'язаних через кордон
Фото: Нацполіція у Закарпатській області

Обох затриманих поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров'я особи Кримінального кодексу України.

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