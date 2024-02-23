В одному з магазинів у Новомосковську, що на Дніпропетровщині, поліцейські вилучили з незаконного обігу майже 3300 пачок сигарет та 150 літрів алкогольних напоїв, які реалізовувалися без дозвільних документів.

Про це повідомляється на сайті обласної поліції.

За попередніми підрахунками вартість вилученого становить майже 200 тисяч гривень. Відносно порушника дільничні офіцери поліції склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для ухвалення рішення зібрані матеріали направили до суду.

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