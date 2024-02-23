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На Дніпропетровщині з незаконного обігу вилучили понад 3 тисячі пачок сигарет та 150 літрів алкогольних напоїв
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На Дніпропетровщині з незаконного обігу вилучили понад 3 тисячі пачок сигарет та 150 літрів алкогольних напоїв

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сигарети, алкоголь, без акцизу
Товар, який реалізовували без дозвільних документів. Фото: поліція Дніпропетровщини

В одному з магазинів у Новомосковську, що на Дніпропетровщині, поліцейські вилучили з незаконного обігу майже 3300 пачок сигарет та 150 літрів алкогольних напоїв, які реалізовувалися без дозвільних документів.

Про це повідомляється на сайті обласної поліції.

За попередніми підрахунками вартість вилученого становить майже 200 тисяч гривень. Відносно порушника дільничні офіцери поліції склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 156Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для ухвалення рішення зібрані матеріали направили до суду.

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