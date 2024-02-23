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Програма "єВідновлення": запоріжці отримали понад 17 мільйонів гривень компенсації – Куртєв
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Програма "єВідновлення": запоріжці отримали понад 17 мільйонів гривень компенсації – Куртєв

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Програма "єВідновлення" у Запоріжжі
Засідання комісії Запорізької міської ради з питань надання компенсації по програмі "єВідновлення". Фото: Telegram/Анатолій Куртєв

Запоріжці отримали понад 17 мільйонів гривень державної компенсації на ремонт пошкодженого внаслідок російських обстрілів житла. За час дії програми "єВідновлення" таку допомогу отримали 312 жителів міста.

Про це сьогодні, 21 лютого, повідомив у своєму Telegram-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Загалом міська комісія з питань надання держкомпенсації по програмі єВідновлення погодила ці виплати 351-й людині на загальну суму понад 20,5 мільйонів", — йдеться в повідомленні.

Інформація про те, як подати заявку на компенсацію за посиланням. У разі відсутності технічної можливості подати заявку самостійно, жителям міста радять звертатися до ЦНАПів.

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