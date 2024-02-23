В Сосницькій лікарні досі не використовують рентген-апарат придбаний за гроші з держбюджету в кінці 2021 року. Наразі в лікарні чекають на отримання дозволу від Державної інспекції з ядерного регулювання.

Про це Суспільному розповів директор медзакладу Олег Максименко.

Рентгенкабінет у Сосницькій лікарні відкрили у жовтні 2023 року. Про те продовжити користуватися новим рентгенапаратом не змогли, бо на це потрібен дозвіл.

"Проблема в нашому бюрократичному законодавстві. Щоб працював рентген потрібно отримати всі дозволи, провести спочатку дослідження: чи можна його використовувати у приміщенні, чи нема випромінювання, щоб відповідав вимогам. Для цього ми наймали київські фірми, які приїжджали, робили в нас виміри, дослідження, писали проєкти, що ми відповідаємо. Якщо я буду проводити дослідження, а в мене немає дозволу, то я порушу законодавство".

Олег Максименко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Поки місцевим жителям роблять знімки на старому рентген-апараті 1988 року випуску. Він у тому ж кабінеті, де вже встановлений новий рентген.

"Знімки зі старого прочитати не можна, що він там фотографує – чорна плівка. Самі лікарі кажуть, якщо хочеш, щоб нормально можна подивитись, щоб зробити якісний знімок, їдь роби рентген у Мену. Моя дружина їздила в Мену. Двадцять кілометрів до Мени", — розповів житель Сосниці Михайло Дусь.

Капітальний ремонт рентген-кабінету завершили у жовтні 2023 року. Його робили під новий рентген-апарат. Обладнання готове до роботи, пояснює Олег Максименко. За його словами, дозвіл очікують отримати через два тижні.

Нагадаємо, відтермінували запуск рентген-апарату у кінці 2021 року через повномасштабне російське вторгнення.

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