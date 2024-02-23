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На Одещині священник УПЦ МП сховав 10-річного хлопчика у катафалку, щоб доставити до кордону чоловіка
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На Одещині священник УПЦ МП сховав 10-річного хлопчика у катафалку, щоб доставити до кордону чоловіка

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На Одещині священник УПЦ МП сховав 10-річного хлопчика у катафалку, щоб доставити до кордону чоловіка
Затримані. Фото: Державна прикордонна служба України

В Одеській області священник УПЦ МП намагався переправити до Молдови чоловіка. Для цього використав 10-річну дитину і катафалк.

Про таке 23 лютого повідомили у Держаній прикордонній службі.

Катафалк під керуванням 45-річного священнослужителя зупинили на транзитній ділянці автодороги "Одеса-Рені". Щоб кількість людей у машині збіглася на виїзді з транзитної дороги, водій заховав у катафалку – під відрами, шинами та ковдрою — 10-річного хлопчика, сина односельця, стверджують у ДПСУ.

Священнику загрожує кримінальна відповідальність, а саме ст. 332 ККУНезаконне переправлення осіб через державний кордон України.. На пасажира склали протокол про адміністративне правопорушення, дитину повернули батькам, зазначили у повідомленні.

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