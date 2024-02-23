Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запускає першу у світі відкриту базу даних іноземного обладнання, яке Росія та інші країни-агресори використовують для виробництва власної зброї.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

У відомстві сподіваються, що це позбавить агресорів та інші підсанкційні режими можливості використовувати високоточне іноземне обладнання для виробництва власної зброї.

Зокрема у НАЗК розповіли, що південнокорейські та японсько-німецькі верстати використовуються російським заводом, що виробляє ракети для ЗРК С-300, С-400, якими Росія регулярно обстрілює Харків. А чеські верстати працюють на Воткінському заводі у РФ, що виробляє балістичні ракети "Іскандер-М" та міжконтинентальні балістичні ракети "Тополь-М". І таких прикладів багато, оскільки більшість зброї, яку використовують країни-агресори, і досі виробляється за допомогою промислового обладнання іноземного походження, бо вони самі не мають необхідної експертизи та матеріально-технічного забезпечення.

Там додали, що наразі понад 270 одиниць різного іноземного обладнання вже опубліковані у новому модулі "Інструменти війни" на порталі НАЗК "Війна і санкції". Зокрема, у розділі можна знайти детальну інформацію про бренди іноземного обладнання, які досі потрапляють в Росію, моделі окремих верстатів, російських виробників зброї та її складових, що використовують іноземне обладнання, їхню летальну продукцію, постачальників та імпортерів.

За словами виконувача обов'язків голови НАЗК Ярослава Любченка, безпрецедентна кількість санкцій, запроваджена проти Росії не заважають країні й надалі отримувати необхідне іноземне обладнання та запчастини до нього. Тому ця база даних допоможе цивілізованому світу відрізати Росію від іноземного технологічного обладнання, а відкритість таких даних має вплинути як на посилення експортного контролю відстежування ланцюжків постачання іноземного обладнання серед міжнародних партнерів України.

Що відомо про базу даних іноземних компонентів у зброї Росії й Ірану

7 грудня 2023 року НАЗК на порталі "Війна і санкції" запустило першу у світі відкриту базу даних іноземних компонентів у російській та іранській зброї.

База даних містить інформацію про іноземні компоненти, знайдені у російському та іранському озброєнні, що використовується РФ протягом повномасштабного вторгнення проти України починаючи з 24 лютого 2022 року.

База налічує понад 2000 компонентів, які використовуються Росією та Іраном у різного роду БПЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки.