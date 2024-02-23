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Зібрали майже тисячу свідчень очевидців. У Франківську обговорили, як фіксують воєнні злочини армії РФ
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Зібрали майже тисячу свідчень очевидців. У Франківську обговорили, як фіксують воєнні злочини армії РФ

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Зібрали майже тисячу свідчень очевидців. У Франківську обговорили, як фіксують воєнні злочини армії РФ
Фото: Суспільне Франківськ

Майже одну тисячу свідчень очевидців воєнних злочинів російських військових зафіксували та досліджують волонтери Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Про це у коментарі Суспільному розповів доктор історичних наук Сергій Адамович на другій науково-практичній конференції з міжнародною участю "Російські воєнні злочини — від документування до покарання".

Конференція відбулася у Прикарпатському національному університеті. У ній взяли участь понад 40 науковців та аналітиків з 14 вишів, наукових інституцій та аналітичних центрів України, Литви, Франції та Польщі.

Зі слів науковця Сергія Адамовича, історики та правознавці опитали вимушено переселених людей у шелтерах 28 сіл та міст Івано-Франківщини, Львівщини та Буковини.

"Кожен раз від людей чуєш щось нове, страшніше, тобто межі "фантазії" росіян у цьому плані немає. Крадуть віконні блоки, корови переганяють, все, що можна забрати, забирають, і до крайніх форм тортур над людьми", — каже Адамович.

Усі ці свідчення й унікальні фото- та відеофайли можуть стати доказами під час міжнародних судових процесів над російськими військовими, пояснив доктор юридичних наук Павло Фріс.

"Це є дуже важливий момент, щоб ми зафіксували належним чином докази. І тоді все це буде, думаю, рано чи пізно представлено відповідному суду. Не знаю, чи Міжнародному кримінальному, чи якомусь спеціальному суду, який створять на зразок суду над Руандою, але я маю надію, що це буде. Не може світова спільнота це пропустити. Сьогодні пропустимо в Україні, завтра буде Польща, Литва, Латвія, Естонія, якщо, не дай Боже, вони туди прийдуть. Орда є орда", — каже Павло Фріс.

Конференцію організували Навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та громадська організація "Поступовий гурт франківців".

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