На Харківщині оголосили підозру полковнику ФСБ РФ. За даними слідства, росіянин брав участь у затриманні й катуванні цивільних у Вовчанську, а також — керував вивезенням особистого майна жителів окупованої Харківщини до РФ.

Про це повідомили пресслужба облпрокуратури та речник СБУ Харківщини Владислав Абдула.

Підозрюваного звати Максим Живило, він — співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби центрального апарату ФСБ, зазначив Абдула.

За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення РФ його призначили старшим групи, яка займалась придушенням руху опору на тимчасово окупованій частині території Харківської області: "Підрозділ ФСБ під керівництвом підозрюваного вистежував та викрадав українських патріотів".

За даними слідства, у квітні 2022 року російський полковник спільно ще з десятьма російськими військовими у Вовчанську зупинили автомобіль місцевого жителя. Росіяни підозрювали потерпілого у співпраці із ЗСУ, СБУ та у передачі дислокацій місць російської армії.

"Вони наказали чоловіку рухатись на власному авто за повідомленим маршрутом при супроводі двох російських військових, які сказали: "Без різких рухів, інакше стрілятимемо". Приїхавши до місцевої прокуратури, де була облаштована катівня, вони силоміць затягнули чоловіка до підвалу, де, крім нього, ще було понад десять незаконно затриманих людей", — сказано в повідомленні прокуратури.

Під кураторством працівника ФСБ РФ з потерпілим проводили допити та катували: привʼязали до мочок уха дроти та били струмом, а також пиляли напильником зуби. Затриманого били по всьому тілу, не давали питну воду, а серед їжі періодично була каша, яку окупанти приносили у технічному відрі.

За даними слідства, підозрюваний росіянин не лише віддавав накази, а й особисто брав участь у катуваннях

"Чоловіка незаконно утримували 86 діб. Потерпілому вдалось втекти від катів. Він переплив річку та дістався території, підконтрольній Україні", — повідомили в облпрокуратурі.

Також, за інформацією СБУ, підозрюваний контролював перевезення вантажів через окупаційні блокпости у напрямку Росії.

"Таким чином за його "підписом" загарбники вивезли до РФ понад 20 фур з награбованим майном місцевих жителів. Здебільшого це були викрадені автомобілі преміум класу, катери, квадроцикли та сільгосптехніка", — зазначив Абдула.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. Триває ідентифікація усіх причетних до катувань.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube