НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Спилював зуби й бив струмом: стало відомо імʼя полковника ФСБ РФ, який міг катувати жителів Вовчанська
ФСБРегіони

Спилював зуби й бив струмом: стало відомо імʼя полковника ФСБ РФ, який міг катувати жителів Вовчанська

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Спилював зуби й бив струмом: стало відомо імʼя полковника ФСБ РФ, який міг катувати жителів Вовчанська
Вовчанськ, катівня російських окупантів, вересень 2022 року. Фото: Сергій Болвінов

На Харківщині оголосили підозру полковнику ФСБ РФ. За даними слідства, росіянин брав участь у затриманні й катуванні цивільних у Вовчанську, а також — керував вивезенням особистого майна жителів окупованої Харківщини до РФ.

Про це повідомили пресслужба облпрокуратури та речник СБУ Харківщини Владислав Абдула.

Підозрюваного звати Максим Живило, він — співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби центрального апарату ФСБ, зазначив Абдула.

За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення РФ його призначили старшим групи, яка займалась придушенням руху опору на тимчасово окупованій частині території Харківської області: "Підрозділ ФСБ під керівництвом підозрюваного вистежував та викрадав українських патріотів".

За даними слідства, у квітні 2022 року російський полковник спільно ще з десятьма російськими військовими у Вовчанську зупинили автомобіль місцевого жителя. Росіяни підозрювали потерпілого у співпраці із ЗСУ, СБУ та у передачі дислокацій місць російської армії.

"Вони наказали чоловіку рухатись на власному авто за повідомленим маршрутом при супроводі двох російських військових, які сказали: "Без різких рухів, інакше стрілятимемо". Приїхавши до місцевої прокуратури, де була облаштована катівня, вони силоміць затягнули чоловіка до підвалу, де, крім нього, ще було понад десять незаконно затриманих людей", — сказано в повідомленні прокуратури.

Під кураторством працівника ФСБ РФ з потерпілим проводили допити та катували: привʼязали до мочок уха дроти та били струмом, а також пиляли напильником зуби. Затриманого били по всьому тілу, не давали питну воду, а серед їжі періодично була каша, яку окупанти приносили у технічному відрі.

За даними слідства, підозрюваний росіянин не лише віддавав накази, а й особисто брав участь у катуваннях

"Чоловіка незаконно утримували 86 діб. Потерпілому вдалось втекти від катів. Він переплив річку та дістався території, підконтрольній Україні", — повідомили в облпрокуратурі.

Також, за інформацією СБУ, підозрюваний контролював перевезення вантажів через окупаційні блокпости у напрямку Росії.

"Таким чином за його "підписом" загарбники вивезли до РФ понад 20 фур з награбованим майном місцевих жителів. Здебільшого це були викрадені автомобілі преміум класу, катери, квадроцикли та сільгосптехніка", — зазначив Абдула.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. Триває ідентифікація усіх причетних до катувань.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Лутфіє Зудієва
В окупованому Криму після обшуків затримали журналістку Лутфіє Зудієву
Кримський адвокат Еміль Курбедінов
Окупанти у Криму затримали біля будівлі ФСБ адвоката Курбедінова: що відомо
Викрадений ФСБ 3 листопада 2023 року у Севастополі кримський татарин Фархад Солієв
"Поліція" Севастополя дізналася місце знаходження викраденого Фархада Солієва, але не розкриває його
Крим
ФСБ змусила пару з Криму покинути півострів через проукраїнську позицію. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
На початок