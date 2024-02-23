Легкоатлет-паралімпієць з Черкащини став чемпіоном світу зі штовхання ядра

Легкоатлет-паралімпієць з Черкащини Максим Коваль став чемпіоном світу зі штовхання ядра.
Про це повідомив Суспільному керівник ОВА Ігор Табурець.
"Український параатлет Максим Коваль здобув першість на змаганнях The 2024 Virtus World and European Indoor Athletics у Франції. Він став чемпіоном світу у штовханні ядра", — повідомив Табурець.
Хто такий Максим Коваль
- Максим Коваль – 27-річний український параатлет, який на змаганнях представляє Черкаси. Спеціалізується на штовханні ядра, а також метанні молота й списа.
- На чемпіонаті Європи 2018 року Коваль став першим у метанні молота та списа, а у штовханні ядра здобув "срібло".
- На чемпіонаті світу 2019 року у Дубаї Коваль виграв змагання зі штовхання ядра.
- На Паралімпіаді-2020 Максим Коваль виграв "золото", встановивши актуальний на той момент світовий рекорд.
- На чемпіонаті світу з параатлетики-2023 Максим Коваль встановив світовий рекорд у штовханні ядра. Покращив на 23 сантиметри попереднє досягнення.