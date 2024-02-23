Заступнику голови Запорізької обласної ради та депутату, яких викрили на хабарі, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливим внесенням застави, помічник заступника голови перебуватиме під домашнім арештом.

Про це сьогодні, 23 лютого, повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду та пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до заступника голови ЗОР та місцевого депутата у вигляді тримання під вартою. Також передбачається можливість внесення застави у розмірі 3 мільйони 28 тисяч гривень та 1 мільйон гривень відповідно.

Помічник заступника голови облради перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, альтернативний запобіжний захід у вигляді внесення застави не передбачено.

Запобіжний захід буде діяти до 18 квітня 2024 року включно.

Що відомо про викриття на хабарі трьох посадовців Запорізької обласної ради

19 лютого 2024 року Національне антикорупційне бюро України разом зі Службою безпеки України викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата на хабарі одному з директорів медзакладу Запоріжжя;

20 лютого 2024 року Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру трьом посадовцям, зокрема за ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

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