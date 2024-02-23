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Трьом депутатам Запорізької обласної ради, яких викрили на хабарі, обрали запобіжний захід
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Трьом депутатам Запорізької обласної ради, яких викрили на хабарі, обрали запобіжний захід

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ВАСК обрав запобіжний захід для трьох посадовців Запорізької обласної
Вищий антикорупційний суд. Фото ілюстративне. Фото: hcac.court.gov.ua

Заступнику голови Запорізької обласної ради та депутату, яких викрили на хабарі, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливим внесенням застави, помічник заступника голови перебуватиме під домашнім арештом.

Про це сьогодні, 23 лютого, повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду та пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до заступника голови ЗОР та місцевого депутата у вигляді тримання під вартою. Також передбачається можливість внесення застави у розмірі 3 мільйони 28 тисяч гривень та 1 мільйон гривень відповідно.

Помічник заступника голови облради перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, альтернативний запобіжний захід у вигляді внесення застави не передбачено.

Запобіжний захід буде діяти до 18 квітня 2024 року включно.

Що відомо про викриття на хабарі трьох посадовців Запорізької обласної ради

  • 19 лютого 2024 року Національне антикорупційне бюро України разом зі Службою безпеки України викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата на хабарі одному з директорів медзакладу Запоріжжя;
  • 20 лютого 2024 року Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру трьом посадовцям, зокрема за ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

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