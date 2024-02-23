Заступнику голови Запорізької обласної ради та депутату, яких викрили на хабарі, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливим внесенням застави, помічник заступника голови перебуватиме під домашнім арештом.
Про це сьогодні, 23 лютого, повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду та пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Зазначається, що Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до заступника голови ЗОР та місцевого депутата у вигляді тримання під вартою. Також передбачається можливість внесення застави у розмірі 3 мільйони 28 тисяч гривень та 1 мільйон гривень відповідно.
Помічник заступника голови облради перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, альтернативний запобіжний захід у вигляді внесення застави не передбачено.
Запобіжний захід буде діяти до 18 квітня 2024 року включно.
Що відомо про викриття на хабарі трьох посадовців Запорізької обласної ради
- 19 лютого 2024 року Національне антикорупційне бюро України разом зі Службою безпеки України викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата на хабарі одному з директорів медзакладу Запоріжжя;
- 20 лютого 2024 року Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру трьом посадовцям, зокрема за ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber