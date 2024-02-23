На Волині відбулось погашення марки "І буде весна!"

"Укрпошта" представила нову поштову марку "І буде весна!". В одному із поштових відділень Луцька відбулось її погашення.

Поштовий блок складається з чотирьох світлин воєнного часу: "Захоплення аеропорту "Бельбек", "Світло переможе!", "Кохання не спинити!", "Руки піхотинця", — розповіла Суспільному директорка з розвитку мережі "Укрпошти" Валентина Варголяк.

З її слів, поштовий блок вийшов тиражем — 250 000 примірників, наразі на Волинь надійшло 10 000 примірників, з 26 лютого очікують наступну партію.

Представлення марки "І буде весна!". Фото: Волинська ОВА

До випуску також входить художній конверт "Перший день", чотири картки, презентаційна папка і сувенірна рамка. Дизайнер — Володимир Таран.

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