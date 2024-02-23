На Тернопільщині відкрили меморіальну дошку воїну Ігорю Сенчаку

На Тернопільщині у Теребовлянській громаді відкрили меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Ігорю Сенчаку. Її встановили на Підгайчицькій загальноосвітній школі, де навчався чоловік.

Про це Суспільному повідомила староста Підгайчицького старостинського округу Любов Войнар.

За її словами, Ігор Сенчак до того, які пішов на війну, працював будівельником. 21 травня 2022 року його мобілізовували на військову службу. Був водієм реактивного артилерійського взводу. Загинув 10 жовтня 2023 року у Запорізькій області.

Відкриття дошки на Підгайчицькій загальноосвітній школі. Фото: Марія Бігуляк

"Їздив Ігор на заробітки в Польщу. В 1996 році він одружився. З дружиною Валентиною виховали двох чудових синів. Встиг чоловік одружити старшого сина, та не встиг потримати онуків на руках. Він повернувшись із Польщі 21 травня 2022 року був призваний на захист України. Ігор завжди говорив з фронту, що у нього все добре. Він був добрим, веселим, сміливим", — говорить директорка Підгайчицької загальноосвітньої школи Марія Родь.

Директорка Підгайчицької загальноосвітньої школи Марія Родь. Фото: Марія Бігуляк

В Ігоря залишилися батьки, дружина, двоє дорослих синів та онука Юстина, яка народилася, коли чоловік перебував у зоні бойових дій. Чоловіку було 49 років, каже Любов Войнар.