Черкаські волонтери передали кухонне обладнання для однієї з новостворених військових частин. Його вдалося отримати завдяки українській діаспорі в Німеччині.

Про це Суспільному розповів керівник волонтерського штабу "Лад" Віталій Іляшенко.

На цій кухні можна буде готувати для півтори тисячі людей щодня, зазначив волонтер Андрій Овчаренко.

"Ця велика кухня нам дісталася завдяки асоціації українців північної Німеччини, нашій діаспорі", – пояснив він.

Фото: Суспільне Черкаси

Волонтер Назар Коваленко розповів, що містить кухонний набір:

"Пароконвектомат, щоб готувати паром, духова шафа, котел для варіння супів та борщів, а також велика конвеєрна посудомийка та холодильник. Також буде велика холодильна вітрина".

Все за декілька днів облаштують у одній із військових частин, розповів військовослужбовець Сергій:

"У нас нова їдальня і нам треба нове обладнання. Старе вже відслужило своє. Тому нам дуже допоможе обладнання, яке нам зараз передають волонтери. На цій кухні все буде швидше, черги будуть менші".

Фото: Суспільне Черкаси

Фото: Суспільне Черкаси

Передали кухню спільно з Міністерством оборони України, зазначив керівник волонтерського штабу Віталій Іляшенко:

"Діаспора запропонувала кухню, ми показали готовність її прийняти. І навіть в період, коли на польському кордоні була блокада, німецька фура без проблем все перевезла. Спільно з міністерством ми підібрали, кому саме передадуть цю кухню".

Фото: Суспільне Черкаси

За словами заступника міністра оборони України Віталія Половенка, таке обладнання для військових буде корисним:

"Те обладнання, яке нам передали, дасть змогу військовослужбовцям готувати їжу якісно, своєчасно та смачно".

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