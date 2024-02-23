В Одесі додатково обмежать в'їзд на Куликове поле

В Одесі на Куликовому полі встановили обмежувальні знаки для руху транспорту.

Про це 23 лютого повідомили в Одеській міській раді.

Як зазначили у муніципалітеті, на Куликовому полі неодноразово фіксували хаотичне паркування, тож аби цього уникнути, вирішили додатково означити Куликове поле як пішохідну зону.

Обмежувальні знаки на Куликовому полі в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Окрім обмежувальних знаків там також встановили вуличні вази, які фізично обмежують в’їзд автотранспорту.

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