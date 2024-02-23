Понад 400 волинянок отримали звання "Мати-героїня"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 412 волинянкам.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Найбільше "Матерів-героїнь" у Ковельському та Камінь-Каширському районах:
- Володимирському районі – 17;
- Камінь-Каширському районі – 135;
- Ковельському районі – 99;
- Луцькому районі – 123;
- м. Володимирі – 3;
- м. Ковелі – 15;
- м. Луцьку – 14;
- м. Нововолинську – 6.
Як додали в обласній військовій адміністрації, звання "Мати-героїня" присвоюється жінками, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі й усиновлених дітей.
Жінкам, які отримали звання "Мати-героїня" виплатять одноразову винагороду у 10-кратному розмірі прожиткового мінімуму. Наразі ця сума становить 30 280 гривень.
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