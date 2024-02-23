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Понад 400 волинянок отримали звання "Мати-героїня"
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Понад 400 волинянок отримали звання "Мати-героїня"

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 412 волинянкам.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Найбільше "Матерів-героїнь" у Ковельському та Камінь-Каширському районах:

  • Володимирському районі – 17;
  • Камінь-Каширському районі – 135;
  • Ковельському районі – 99;
  • Луцькому районі – 123;
  • м. Володимирі – 3;
  • м. Ковелі – 15;
  • м. Луцьку – 14;
  • м. Нововолинську – 6.

Як додали в обласній військовій адміністрації, звання "Мати-героїня" присвоюється жінками, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі й усиновлених дітей.

Жінкам, які отримали звання "Мати-героїня" виплатять одноразову винагороду у 10-кратному розмірі прожиткового мінімуму. Наразі ця сума становить 30 280 гривень.

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