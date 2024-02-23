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Якою буде погода на Івано-Франківщині 24 лютого
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Якою буде погода на Івано-Франківщині 24 лютого

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Якою буде погода на Івано-Франківщині 24 лютого
Фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На Івано-Франківщині 24 лютого синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями — невеликий дощ, у горах — з мокрим снігом.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 2-4⁰ тепла, вдень — від 12⁰ до 14⁰ тепла. По області вночі — від 1⁰ до 6⁰ тепла, вдень — 9-14⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 3-8⁰ тепла.

Вітер — південний, 7-12 м/с, пориви — до 15-20 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.

Окрім того, через відлигу 24-25 лютого у Карпатах зберігатиметься значна сніголавинна небезпека.

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