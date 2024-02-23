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Хмарність та пориви вітру: прогноз погоди на вихідні на Полтавщині
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Хмарність та пориви вітру: прогноз погоди на вихідні на Полтавщині

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Погода на 24 та 25 лютого 2024: що буде у Полтаві та області
Корпусний парк у центрі Полтави. Фото: Суспільне Полтава

У Полтавській області синоптики прогнозують хмарну погоду. Опадів не буде.

Погода на 24 лютого на Полтавщині

У Полтаві та області у суботу, 24 лютого, прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Про це Суспільному повідомили в обласному гідрометцентрі.

Вітер буде південно-східним, до 12 метрів за секунду, а вдень можливі пориви до 15―18 метрів за секунду. Температура вночі у регіоні складе від 0 до 5 градусів тепла, а вдень ― до +10 градусів.

Погода на 25 лютого на Полтавщині

У регіоні у неділю також прогнозують хмарність без опадів. Вітер буде таким же ― до 12 метрів за секунду, а вдень із поривами.

Уночі температура у регіоні сягатиме від 0 до +5 градусів. Вдень буде тепліше ― від +2 до +7 градусів.

Погода на 26 лютого на Полтавщині

У понеділок, 26 лютого, у Полтавській області також буде хмарність з проясненнями та без опадів. Вітер буде такої ж сили та напрямку.

В області температура повітря вночі знизиться ― від 3 градусів морозу до 2 градусі тепла, а вдень ― від +2 до +7 градусів.

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