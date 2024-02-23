Хмарність та пориви вітру: прогноз погоди на вихідні на Полтавщині

У Полтавській області синоптики прогнозують хмарну погоду. Опадів не буде.
Погода на 24 лютого на Полтавщині
У Полтаві та області у суботу, 24 лютого, прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Про це Суспільному повідомили в обласному гідрометцентрі.
Вітер буде південно-східним, до 12 метрів за секунду, а вдень можливі пориви до 15―18 метрів за секунду. Температура вночі у регіоні складе від 0 до 5 градусів тепла, а вдень ― до +10 градусів.
Погода на 25 лютого на Полтавщині
У регіоні у неділю також прогнозують хмарність без опадів. Вітер буде таким же ― до 12 метрів за секунду, а вдень із поривами.
Уночі температура у регіоні сягатиме від 0 до +5 градусів. Вдень буде тепліше ― від +2 до +7 градусів.
Погода на 26 лютого на Полтавщині
У понеділок, 26 лютого, у Полтавській області також буде хмарність з проясненнями та без опадів. Вітер буде такої ж сили та напрямку.
В області температура повітря вночі знизиться ― від 3 градусів морозу до 2 градусі тепла, а вдень ― від +2 до +7 градусів.
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