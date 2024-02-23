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"І буде весна!": у Житомирі до 10 річниці російсько-української війни погасили тематичний поштовий випуск
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"І буде весна!": у Житомирі до 10 річниці російсько-української війни погасили тематичний поштовий випуск

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23 лютого 2024 року, напередодні 10 річниці російсько-української війни та другої річниці повномасштабного збройного нападу військ РФ на Україну, в Житомирі погасили новий тематичний поштовий блок "І буде весна!".

Як розповіла Суспільному керівниця відділу Житомирської дирекції АТ "Укрпошта" Олена Мандро, на марках поштового блоку зображені найбільш знакові світлини воєнного часу.

"І буде весна": у Житомирі до 10 річниці російсько-української війни погасили тематичну поштову марку
Новий поштовий блок "І буде весна!". Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

"На першій марці, зокрема, відтворений момент захоплення аеропорту "Бельбек" у Криму, звідки і розпочалася війна в 2014 році, тобто з окупації Кримського півострова, а згодом і Донецької та Луганської областей. Друга фотографія — це світло на "Азовсталі". Зокрема, це фотографія нашого земляка з Малина Дмитра Козацького. На третій марці — фото, на якому на тлі зруйнованого будинку в Харкові побралися двоє медиків-волонтерів. І четверта — це світлина рук морського піхотинця за декілька метрів від окопів російських військ. Всі ці світлини раніше були опубліковані у багатьох журналах за кордоном", — сказала Олена Манро.

"І буде весна": у Житомирі до 10 річниці російсько-української війни погасили тематичну поштову марку
Погашення тематичного поштового блоку у Житомирі. Олена Мандро — зліва. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

Тираж поштового набору "І буде весна!" становить 250 тисяч примірників. Тираж конверта "Перший день" — 50 тисяч. Випуск також містить художній конверт, 4 картки, презентаційну теку і сувенірну рамку. Придбати поштовий блок " з 23 лютого 2024 року можна в усіх відділеннях поштового зв’язку області, — повідомила керівниця відділу Житомирської дирекції АТ "Укрпошта".

"І буде весна": у Житомирі до 10 річниці російсько-української війни погасили тематичну поштову марку
Конверт "Перший день". Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

Раніше Суспільне писало, що світлини, які відібрали для оформлення нового поштового блоку марок, отримали нагороди на міжнародному рівні.

Так, фото "Захоплення аеропорту "Бельбек" посіло перше місце в конкурсі Grand Press Photo 2014. Це фотографія війни, розпочатої з окупації Криму в 2014 році, польського художника Kуби Камінського. Цей знімок фотографу вдалося приховати від російських загарбників, завдяки чому світлину побачив увесь світ.

"І буде весна": у Житомирі до 10 річниці російсько-української війни погасили тематичну поштову марку
Фото "Захоплення аеропорту "Бельбек". Фото: Укрпошта

Фото "Світло переможе!" та "Кохання не спинити!" увійшли до переліку найкращих світлин 2022 року, за версією газети The Guardian. "Воїн у променях сонця на "Азовсталі" — це автопортрет, зроблений захисником із позивним "Орест" Дмитром Козацьким у травні 2022 року під час оборони Маріупольської "фортеці". Автор фото весілля у Харкові — Сергій Бобок (весна 2022 року).

"І буде весна": у Житомирі до 10 річниці російсько-української війни погасили тематичну поштову марку
Фото "Світло переможе!". Фото: Укрпошта

"І буде весна": у Житомирі до 10 річниці російсько-української війни погасили тематичну поштову марку
Фото "Кохання не спинити!". Фото: Укрпошта

Руки піхотинця 28 бригади з позивним "Сніжок" за кілька сотень метрів від окопів окупантів РФ на околиці Бахмута в березні 2023 році зафіксував Максим Дондюк. Цей знімок потрапив до добірки найкращих фотографій 2023 року за рейтингом журналу Time.

"І буде весна": у Житомирі до 10 річниці російсько-української війни погасили тематичну поштову марку
Фото "Руки піхотинця". Фото: Укрпошта

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