НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зустрічали піснею потяг: Полтавська філармонія влаштувала флешмоб до річниці повномасштабної війни
Вторгнення Росії в УкраїнуУКРЗАЛІЗНИЦЯРегіони

Зустрічали піснею потяг: Полтавська філармонія влаштувала флешмоб до річниці повномасштабної війни

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Творчий перформанс на залізничній станції "Полтава-Київська" влаштували артисти Полтавської обласної філармонії. Зробили це до другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ.

Про це розповіла Суспільному заступниця директора закладу Лариса Семеняга.

Серед пасажирів у залі очікування та біля квиткових кас артисти Полтавської обласної філармонії заспівали українську пісню. Творчий перформанс влаштували на залізничній станції "Полтава–Київська".

Зустрічали піснею потяг: Полтавська філармонія влаштувала флешмоб до річниці повномасштабної війни
Полтавська філармонія влаштувала флешмоб до річниці повномасштабної війни. Фото: Суспільне Полтава

"Як може артист заявити про свою єдність – тільки голосом, тільки музикою. Тому, ми дійсно знайшли це місце, з якого починається Полтава, зорганізувалися з колективом. І сьогодні, я думаю, усі, хто на вокзалі, вони об’єднаються", — розповіла заступниця директора Полтавської обласної філармонії Лариса Семеняга.

Полтавська філармонія влаштувала флешмоб до річниці повномасштабної війни
Потяг. Фото: Суспільне Полтава

Піснею артисти зустрічали потяг Краматорськ-Херсон. Саме цим потягом два роки тому колектив Олексія Рубана мав їхати на гастролі.

"Ми готувалися далі їхати на Херсон, робити концерти, співати пісень, але наші пісні змінилися на те, що ми почали робити коктейлі Молотова, почали вчитися тактичній медицині, максимально намагались знайти користь в собі, допомагати на гуманітарній основі", — розповів художній керівник пісенно-танцювального ансамблю "Полтава" Олексій Рубан.

Філармонія влаштувала флешмоб до річниці повномасштабної війни
Полтавська філармонія влаштувала флешмоб до річниці війни. Фото: Суспільне Полтава

"Таким чином сьогодні ми вшановуємо і нагадуємо про плани всіх українців, які не збулися, але «Укрзалізниця» стала місцем порятунку і єднання всіх нас. Вокзал – це місце, де на мить зупиняється час і ми сьогодні зупиняємося на мить, співаємо «Реве та стогне Дніпр широкий» для захисників і захисниць, для всіх українців. Вони (пісні –ред.) мають понад 200-літню історію, вони розливаються величчю, вони засвідчують звитягу, яку сьогодні виявляють наші герої", — сказала ведуча Полтавської обласної філармонії Катерина Кібенко.

"Люди сприймають завжди подібні речі з піднесенням духу, вони чекають щось таке. Адже все навколо, як завмерло, коли почалася війна. І от коли з’являються такі цікаві події, перформанси, вони все таки піднімають людям настрій, посмішку. Це наша була сьогодні задача, я сподіваюсь ми впоралися з нею", — додав Олексій Рубан.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Символ незламності та героїзму. Історія оборони Миколаєва під час вторгнення РФ
Символ незламності та героїзму. Історія оборони Миколаєва під час вторгнення РФ
Харків, місто, будинок
Головні новини Харкова та області 24 лютого. Другі роковини повномасштабної війни, трамвай підтримки в Німеччині
Козача Лопань, обстріли, Дергачі
Російські війська завдали ударів по прикордонній Козачій Лопані та сусідніх селищах 24 лютого
Понад 20 свиней загинули внаслідок удару РФ по фермі Вовчанської громади 24 лютого
Понад 20 свиней загинули внаслідок удару РФ по фермі Вовчанської громади 24 лютого
На початок