Творчий перформанс на залізничній станції "Полтава-Київська" влаштували артисти Полтавської обласної філармонії. Зробили це до другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ.

Про це розповіла Суспільному заступниця директора закладу Лариса Семеняга.

Серед пасажирів у залі очікування та біля квиткових кас артисти Полтавської обласної філармонії заспівали українську пісню. Творчий перформанс влаштували на залізничній станції "Полтава–Київська".

Полтавська філармонія влаштувала флешмоб до річниці повномасштабної війни. Фото: Суспільне Полтава

"Як може артист заявити про свою єдність – тільки голосом, тільки музикою. Тому, ми дійсно знайшли це місце, з якого починається Полтава, зорганізувалися з колективом. І сьогодні, я думаю, усі, хто на вокзалі, вони об’єднаються", — розповіла заступниця директора Полтавської обласної філармонії Лариса Семеняга.

Потяг. Фото: Суспільне Полтава

Піснею артисти зустрічали потяг Краматорськ-Херсон. Саме цим потягом два роки тому колектив Олексія Рубана мав їхати на гастролі.

"Ми готувалися далі їхати на Херсон, робити концерти, співати пісень, але наші пісні змінилися на те, що ми почали робити коктейлі Молотова, почали вчитися тактичній медицині, максимально намагались знайти користь в собі, допомагати на гуманітарній основі", — розповів художній керівник пісенно-танцювального ансамблю "Полтава" Олексій Рубан.

Полтавська філармонія влаштувала флешмоб до річниці війни. Фото: Суспільне Полтава

"Таким чином сьогодні ми вшановуємо і нагадуємо про плани всіх українців, які не збулися, але «Укрзалізниця» стала місцем порятунку і єднання всіх нас. Вокзал – це місце, де на мить зупиняється час і ми сьогодні зупиняємося на мить, співаємо «Реве та стогне Дніпр широкий» для захисників і захисниць, для всіх українців. Вони (пісні –ред.) мають понад 200-літню історію, вони розливаються величчю, вони засвідчують звитягу, яку сьогодні виявляють наші герої", — сказала ведуча Полтавської обласної філармонії Катерина Кібенко.

"Люди сприймають завжди подібні речі з піднесенням духу, вони чекають щось таке. Адже все навколо, як завмерло, коли почалася війна. І от коли з’являються такі цікаві події, перформанси, вони все таки піднімають людям настрій, посмішку. Це наша була сьогодні задача, я сподіваюсь ми впоралися з нею", — додав Олексій Рубан.

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