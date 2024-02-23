У Черкаському обласному краєзнавчому музеї на виставці "Готові до спротиву" представили сотню експонатів: уламки ракет, бойові трофеї, предмети побуту військових та світлини.
Діятиме експозиція два місяці, розповів Суспільному речник 118 окремої бригади сил територіальної оборони Максим Дубінський.
За словами Максима Дубінського, частина експозиції присвячена загиблому військовому Володимиру Мукану:
"Це ті уламки, які наші хлопці із підрозділів ППО збивають, потім збирають і знаходять. Частина експозиції виставки присвячена нашому побратиму загиблому лейтенанту Володимиру Мукану. Тут є його особисті речі, його жилет розвантаження, його бронежилет зі слідами крові, зі слідами влучення осколків".
Відвідувачку Юлію Шевченко виставка вразила:
"Це важливо для кожного українця, тому що це дотично до кожної сім’ї. В когось воюють друзі, близькі, тато, брат. Є вже і ті, які не з нами й важливо зберігати такі значущі речі й щоб це знали майбутні покоління. Тому я тут, щоб зрозуміти, що це важливо і про це не забувається. Я відчуваю гордість за наших людей, але і велика туга, що деяких людей більше немає".
Та найбільше, за словами пані Юлії, її вражають очі військових: "в них цілий всесвіт, всесвіт якого більше немає".
Виставку, в першу чергу, створили для дітей та молоді, щоб показати проти кого воюють українські військові, розповів захисник Тарас Теліженко.
"Ми повинні усвідомлювати, що війна по всій країні, війна не десь там, війна скрізь. І обов’язок кожного чоловіка не ховатися за спідницями жінок, а брати до рук зброю, захищати свою домівку, свою сім’ю і свою країну".
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