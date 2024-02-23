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Бронежилет зі слідами крові: у Черкаському музеї представили військову виставку
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Бронежилет зі слідами крові: у Черкаському музеї представили військову виставку

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У Черкаському обласному краєзнавчому музеї на виставці "Готові до спротиву" представили сотню експонатів: уламки ракет, бойові трофеї, предмети побуту військових та світлини.

Діятиме експозиція два місяці, розповів Суспільному речник 118 окремої бригади сил територіальної оборони Максим Дубінський.

Бронежилет зі слідами крові: у Черкаському музеї представили військову виставку
Фото: 118 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Бронежилет зі слідами крові: у Черкаському музеї представили військову виставку
Фото: 118 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

За словами Максима Дубінського, частина експозиції присвячена загиблому військовому Володимиру Мукану:

"Це ті уламки, які наші хлопці із підрозділів ППО збивають, потім збирають і знаходять. Частина експозиції виставки присвячена нашому побратиму загиблому лейтенанту Володимиру Мукану. Тут є його особисті речі, його жилет розвантаження, його бронежилет зі слідами крові, зі слідами влучення осколків".

Бронежилет зі слідами крові: у Черкаському музеї представили військову виставку
Фото: Суспільне Черкаси

Бронежилет зі слідами крові: у Черкаському музеї представили військову виставку
Фото: Суспільне Черкаси

Відвідувачку Юлію Шевченко виставка вразила:

"Це важливо для кожного українця, тому що це дотично до кожної сім’ї. В когось воюють друзі, близькі, тато, брат. Є вже і ті, які не з нами й важливо зберігати такі значущі речі й щоб це знали майбутні покоління. Тому я тут, щоб зрозуміти, що це важливо і про це не забувається. Я відчуваю гордість за наших людей, але і велика туга, що деяких людей більше немає".

Бронежилет зі слідами крові: у Черкаському музеї представили військову виставку
Відвідувачка Юлія Шевченко. Фото: Суспільне Черкаси

Бронежилет зі слідами крові: у Черкаському музеї представили військову виставку
Фото: Суспільне Черкаси

Та найбільше, за словами пані Юлії, її вражають очі військових: "в них цілий всесвіт, всесвіт якого більше немає".

Виставку, в першу чергу, створили для дітей та молоді, щоб показати проти кого воюють українські військові, розповів захисник Тарас Теліженко.

Бронежилет зі слідами крові: у Черкаському музеї представили військову виставку
Фото: Суспільне Черкаси

"Ми повинні усвідомлювати, що війна по всій країні, війна не десь там, війна скрізь. І обов’язок кожного чоловіка не ховатися за спідницями жінок, а брати до рук зброю, захищати свою домівку, свою сім’ю і свою країну".

Бронежилет зі слідами крові: у Черкаському музеї представили військову виставку
Фото: Суспільне Черкаси

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