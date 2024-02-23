23 лютого виповнюється дев'ять років 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді. Бригада була створена 23 лютого 2015 року. Військовослужбовці 56-ї бригади з літа 2015 року виконували задачі в зоні АТО. Повномасштабне вторгнення російських військ зустріли в Маріуполі.

Військовослужбовець ЗСУ на позивний "Мисливець" служив до 24 лютого 2022 року, тож досвід боїв застосував під час оборони Маріуполя:

Військовослужбовець ЗСУ Мисливець, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

"І міські бої, і бої в полях, досвід АТО дуже багато дав. Ми знали, що ми вже не вийдемо з Маріуполя і після того, як ми дізналися, що ми в колі знаходимося, думали, що вже не вийдемо. В нас задача одна була — стягувати, як можна більше на себе, як можна довше протриматися, як можна більше забрати з собою", — згадує військовослужбовець.

Фото: 56 маріупольська бригада/Facebook

За словами військовослужбовця ЗСУ Олександра, частина бійців бригади перебували в місті, російські військові почали наступ:

"Вони обороняли Маріуполь, стоячи поруч з "Азовом", з поліцією, поруч з іншими підрозділами збройних сил, прикордонниками та морською піхотою".

Військовослужбовець ЗСУ Олександр, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Окрім Маріуполя обороняли Волноваху, Курахове, Мар'їнку, Гуляйполя, Піски, Вугледар, Бахмут.

"На Бахмутському напрямку дуже сильно, ми працювали штурмовими групами. Були танки, піхота дуже сильно залучалася", — зазначив військовослужбовець ЗСУ Віталій.

Військовослужбовець ЗСУ Віталій, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Пишаюся своїм колективом, своїми хлопцями, ми тут як одна родина, один одного підтримуємо завжди та всі налаштовані тільки на перемогу", — зазначив військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Які нагороди має 56 ОМБр

5 травня 2023 року 56-му окрему мотопіхотну Маріупольську бригаду Сухопутних військ Збройних Сил України президент України Володимир Зеленського відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу".

6 травня 2022 року бригада отримала колективну відзнакою командувача Сухопутних військ Збройних Сил України "За волю та стійкість".

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