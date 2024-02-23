23 лютого виповнюється дев'ять років 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді. Бригада була створена 23 лютого 2015 року. Військовослужбовці 56-ї бригади з літа 2015 року виконували задачі в зоні АТО. Повномасштабне вторгнення російських військ зустріли в Маріуполі.
Військовослужбовець ЗСУ на позивний "Мисливець" служив до 24 лютого 2022 року, тож досвід боїв застосував під час оборони Маріуполя:
"І міські бої, і бої в полях, досвід АТО дуже багато дав. Ми знали, що ми вже не вийдемо з Маріуполя і після того, як ми дізналися, що ми в колі знаходимося, думали, що вже не вийдемо. В нас задача одна була — стягувати, як можна більше на себе, як можна довше протриматися, як можна більше забрати з собою", — згадує військовослужбовець.
За словами військовослужбовця ЗСУ Олександра, частина бійців бригади перебували в місті, російські військові почали наступ:
"Вони обороняли Маріуполь, стоячи поруч з "Азовом", з поліцією, поруч з іншими підрозділами збройних сил, прикордонниками та морською піхотою".
Окрім Маріуполя обороняли Волноваху, Курахове, Мар'їнку, Гуляйполя, Піски, Вугледар, Бахмут.
"На Бахмутському напрямку дуже сильно, ми працювали штурмовими групами. Були танки, піхота дуже сильно залучалася", — зазначив військовослужбовець ЗСУ Віталій.
"Пишаюся своїм колективом, своїми хлопцями, ми тут як одна родина, один одного підтримуємо завжди та всі налаштовані тільки на перемогу", — зазначив військовослужбовець ЗСУ Олександр.
Які нагороди має 56 ОМБр
5 травня 2023 року 56-му окрему мотопіхотну Маріупольську бригаду Сухопутних військ Збройних Сил України президент України Володимир Зеленського відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу".
6 травня 2022 року бригада отримала колективну відзнакою командувача Сухопутних військ Збройних Сил України "За волю та стійкість".
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