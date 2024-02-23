У Черкасах 23 лютого погасили поштовий блок "І буде весна". Він складається із чотирьох марок, на яких зобразили світлини воєнного часу.

Цей випуск вийшов тиражем у 250 тисяч примірників, розповіла Суспільному директорка з розвитку мережі "Укрпошти" Черкаського регіону Анжела Гаврилова.

Кожна марка — окрема світлина. На одній із них — захоплення аеропорту "Бельбек" у Севастополі під час окупації Криму у 2014 році. Ще одна світлина — про кохання: на ній медики-волонтери весною 2022 року під час весільної фотосесії у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку в Харкові.

На третій зображений воїн у променях сонця на "Азовсталі". Це автопортрет, зроблений захисником із позивним "Орест" Дмитром Козацьким у травні 2022 року під час оборони Маріуполя. На останній з марок — руки піхотинця 28-ї бригади з позивним "Сніжок". Фото зроблене у Бахмуті в 2023 році.

Фото: Черкаська ОВА

"Як невідворотна весна, так і невідворотна наша перемога. Саме про це наш поштовий блок. Кінець лютого для України сповнений дуже трагічних дат війни, яка триває вже десять років. 20 лютого 2014 року розпочалася окупація Кримського півострову, а через вісім років, 24 лютого 2022 року, розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Цим новим поштовим блоком Укрпошта вшановує український спротив, який триває і нині проти російських агресорів", — зазначила директорка з розвитку мережі регіону Анжела Гаврилова.

Відсьогодні, 23 лютого, ця поштова марка в продажі та в обігу.

Фото: Черкаська ОВА

Пан Юрій збирає марки, присвячені незалежності України:

"Я зосередився тільки на хронології України. Це всі ті марки, які присвячені нашій державі. Безумовно, кожна марка – це клаптик нашої історії. Ці чотири фотографії, які ми бачимо на новому блоці, знають практично в усьому світі. Кожна фотографія, кожна марка – для мене, можна сказати, подія".

Пані Людмила придбала блок та поділилася: теж збирає марки.

"Коли з’явилися перші «воєнні» марки, сказали, що велика частина від продажів буде йти на армію. І я почала їх збирати — блоками. Які встигала, які не встигала, але майже все зібрала. У мене внук, онука і правнук і я хочу, щоб вони знали, що було", — додала пані Людмила.

Фото: Суспільне Черкаси

На думку начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, цей поштовий блок демонструє героїзм українських захисників:

"Це фрагменти з війни, з Криму, зі Сходу України, де наші воїни проявили себе як мужні, патріотичні, незламні, стійкі. Ми однозначно переможемо і я переконаний, що найдорожчою для нас буде марка перемоги".

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube