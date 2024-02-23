У Дніпрі розгорнули пункт розміщення потерпілих внаслідок атаки дрона по багатоповерхівці.

Про це йдеться на сторінці департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

За повідомленням, пункт розміщення для постраждалих внаслідок атаки "шахедів" розгорнули у навчально-виховному комплексі №57 (вул. Прогресивна, 3-А).

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Фото: департамент гуманітарної політики міськради Дніпра

Станом на 9:00, за словами першого заступника начальника обласної військової адміністрації Володимира Орлова, четверо жителів будинку, серед яких 16-річна дитина, звернулись за тимчасовим прихистком. Про це він повідомив в ефірі марафону "Суспільне.Спротив".

Станом на 13.00 правоохоронці зареєстрували 29 повідомлень про пошкодження майна внаслідок атаки дроном по багатоповерхівці у Дніпрі.

У зруйнованому будинку продовжуються пошуки людей, які можуть досі перебувати під завалами. Знято понад десять пошкоджених плит. Наразі фахівці не дають прогнозів щодо тривалості операції, повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.

Що відомо про влучання дрона по багатоповерхівці Дніпра 23 лютого 2024 року

У ніч на 23 лютого військові РФ атакували Дніпро ударними дронами. Один з них влучив у багатоповерхівку. Вісім людей поранено, з них двоє перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку загасили. На восьмому та дев’ятому поверхах будинку повністю зруйновані три квартири, ще дві пошкоджені. Також зачепило автомобілі, припарковані у дворі.

Триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами, ймовірно, перебувають двоє людей.

На місці події працюють рятувальники, поліцейські та Нацгвардія. Мешканцям пошкодженого будинку надають психологічну допомогу. Також розгорнули пункт обігріву.

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