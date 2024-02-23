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За 100 метрів від кордону. На Буковини затримали чоловіків, які ймовірно намагалися незаконно перетнути держкордон
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За 100 метрів від кордону. На Буковини затримали чоловіків, які ймовірно намагалися незаконно перетнути держкордон

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За 100 метрів від кордону. На Буковини затримали чоловіків, які ймовірно намагалися незаконно перетнути держкордон
Джерело: Костянтин Ліснік

У Чернівецькій області затримали трьох чоловіків, які ймовірно намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою. Їх зафіксували фотопастки – прикордонники затримали чоловіків за 100 метрів від держкордону.

Про це Суспільному повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік.

За його інформацією, в об'єктив фотопастки прикордонників потрапили троє чоловіків, які рухалися в бік кордону з Молдовою. Це сталося на ділянці відділу "Мамалига". Після затримання чоловіки розповіли прикордонникам, що до кордону їх автомобілем довіз місцевий житель. Ймовірно, після перетину кордону він мав отримати від кожного чоловіка по 5 тисяч доларів.

За 100 метрів від кордону. На Буковини затримали чоловіків, які ймовірно намагалися незаконно перетнути держкордон
Скріншот з фотопастки. Джерело: Костянтин Ліснік

Місцевого жителя також затримали правоохоронці, коли він повертався від кордону додому.

На чоловіків склали адміністративні протоколи. Водночас водію загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення з конфіскацією автомобіля.

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