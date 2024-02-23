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"І буде весна!": у Запоріжжі презентували нову марку
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"І буде весна!": у Запоріжжі презентували нову марку

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Погашення марки у Запоріжжі
Марка "І Буде весна!". Фото: ЗОВА

Сьогодні, 23 лютого, у Запоріжжі, до другої річниці повномасштабного вторгнення і десятиліття війни з РФ, презентували поштову марку під назвою "І буде весна!".

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Кожна марка поштового блоку представлена у вигляді знакової світлини, що символізує незламність українського народу та героїчний спротив проти РФ:

"І буде весна!": у Запоріжжі презентували нову марку
Спецпогашення марки "І буде весна!", 23 лютого, Запоріжжя. Фото: ЗОВА
  • захоплення аеропорту "Бельбек" в Криму у 2014 році;
  • воїн у променях сонця на "Азовсталі" у 2022 році;
  • фото з весілля медиків-волонтерів на весні 2022 року у Харкові;
  • світлина рук піхотинця 28-ї бригади з позивним "Сніжок" в окопах під Бахмутом у 2023 році.
"І буде весна!": у Запоріжжі презентували нову марку
Марка "І буде весна!". Фото: ЗОВА

Наклад марки — 250 тисяч примірників. Автор поштового блоку Володимир Таран.

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