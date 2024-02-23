Миколаївські велосипедисти посіли призові місця на Кубку України з велоспорту на критому треку та чемпіонаті України зі спринтерського омніумуЦе перегони, що складаються з чотирьох етапів: скретч, гонка темпо, гонка з вибуттям та групова гонка.. Змагання завершилися 22 лютого у Львові.
Про це повідомили в управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради на Facebook.
За підсумками виступу, миколаївські спортсмени здобули 1278,25 рейтингових очок.
- "золото" — Богдан Бориславський (гітДисципліна у велоспорті, що передбачає змагання на час. на 1000 метрів);
- "срібло" — Дмитро Качур, Анастасія Петрук (медісонОдин із видів командних перегонів на витривалість у велоспорті.);
- "бронза" — Валерія Пушкар (омніум серед дівчат).
Спортсменів тренують Олександр Садовський, Володимир Супрун, Юрій Агарков, Володимир Когут та Василій Горбачук.
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