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Велосипедисти з Миколаєва здобули чотири нагороди на спортивних змаганнях у Львові
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Велосипедисти з Миколаєва здобули чотири нагороди на спортивних змаганнях у Львові

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Велосипедисти з Миколаєва здобули чотири нагороди на спортивних змаганнях у Львові
Спортсменки з Миколаєва. Фото: управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Миколаївські велосипедисти посіли призові місця на Кубку України з велоспорту на критому треку та чемпіонаті України зі спринтерського омніумуЦе перегони, що складаються з чотирьох етапів: скретч, гонка темпо, гонка з вибуттям та групова гонка.. Змагання завершилися 22 лютого у Львові.

Про це повідомили в управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради на Facebook.

За підсумками виступу, миколаївські спортсмени здобули 1278,25 рейтингових очок.

  • "золото" — Богдан Бориславський (гітДисципліна у велоспорті, що передбачає змагання на час. на 1000 метрів);
  • "срібло" — Дмитро Качур, Анастасія Петрук (медісонОдин із видів командних перегонів на витривалість у велоспорті.);
  • "бронза" — Валерія Пушкар (омніум серед дівчат).

Спортсменів тренують Олександр Садовський, Володимир Супрун, Юрій Агарков, Володимир Когут та Василій Горбачук.

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