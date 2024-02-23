Миколаївські велосипедисти посіли призові місця на Кубку України з велоспорту на критому треку та чемпіонаті України зі спринтерського омніуму . Змагання завершилися 22 лютого у Львові.

Про це повідомили в управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради на Facebook.

За підсумками виступу, миколаївські спортсмени здобули 1278,25 рейтингових очок.

"золото" — Богдан Бориславський ( гіт на 1000 метрів);

на 1000 метрів); "срібло" — Дмитро Качур, Анастасія Петрук ( медісон );

); "бронза" — Валерія Пушкар (омніум серед дівчат).

Спортсменів тренують Олександр Садовський, Володимир Супрун, Юрій Агарков, Володимир Когут та Василій Горбачук.

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