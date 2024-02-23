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На Львівщині п'ятьох чоловіків підозрюють у торгівлі неіснуючими запчастинами
ПРОКУРАТУРАШахрайствоРегіони

На Львівщині п'ятьох чоловіків підозрюють у торгівлі неіснуючими запчастинами

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На Львівщині п'ятьох чоловіків підозрюють у торгівлі неіснуючими запчастинами
Обшук у підозрюваних у шахрайстві. Фото: пресслужба Львівської обласної прокуратури

На Львівщині прокуратура повідомила про підозру в шахрайстві трьом чоловікам. Двом іншим чоловікам, які їм допомагали, оголосили про підозру в пособництві у шахрайстві.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, під час перебування в місцях позбавлення волі чоловіки розробили шахрайську схему. Вони розміщували у Facebook оголошення про продаж автозапчастин із фейкових акаунтів.

У листуванні чоловіки обговорювали з покупцями деталі оплати й відправки товару, якого не існувало. Після отримання передоплати за товар на банківські рахунки, надані пособниками, вони припиняли виходити на зв'язок.

Під час обшуків правоохоронці виявили й вилучили мобільні телефони, банківські й сім-картки, чорнові записи. Слідство триває.

Санкція статей — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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