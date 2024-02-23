На Закарпатті затримали прикордонника за підозрою в одержанні хабаря

На Закарпатті затримали військовослужбовця одного з підрозділів охорони кордону Мукачівського прикордонного загону за підозрою в одержанні хабаря.
Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.
За інформацією ДПСУ, офіцера затримали у місті Рахів під час отримання частини хабаря у розмірі 500 доларів.
"За хабар розміром 1500 доларів прикордонник, користуючись службовим становищем, мав забезпечити пропуск через наявні контрольні пости автомобілів із вантажем бурштинових виробів без належного огляду та перевірки", — йдеться в повідомленні.
Підозрюваному оголосили про підозру за ст. 368 ККПрийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. України. Слідство у справі триває.
Суспільне намагається звернутися за коментарем до підозрюваного, щоб дізнатися деталі справи.
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