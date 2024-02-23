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На Закарпатті затримали прикордонника за підозрою в одержанні хабаря
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На Закарпатті затримали прикордонника за підозрою в одержанні хабаря

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На Закарпатті затримали прикордонника за підозрою в одержанні хабаря
Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

На Закарпатті затримали військовослужбовця одного з підрозділів охорони кордону Мукачівського прикордонного загону за підозрою в одержанні хабаря.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

За інформацією ДПСУ, офіцера затримали у місті Рахів під час отримання частини хабаря у розмірі 500 доларів.

"За хабар розміром 1500 доларів прикордонник, користуючись службовим становищем, мав забезпечити пропуск через наявні контрольні пости автомобілів із вантажем бурштинових виробів без належного огляду та перевірки", — йдеться в повідомленні.

На Закарпатті затримали прикордонника за підозрою в одержанні хабаря
Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

Підозрюваному оголосили про підозру за ст. 368 ККПрийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. України. Слідство у справі триває.

Суспільне намагається звернутися за коментарем до підозрюваного, щоб дізнатися деталі справи.

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