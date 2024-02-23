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Синоптики попереджають жителів столиці і Київщини про сильний вітер
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Синоптики попереджають жителів столиці і Київщини про сильний вітер

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Синоптики попереджають жителів столиці і Київщини про сильний вітер
Сильний вітер. Фото: УНІАН (ілюстративне)

У столиці та Київській області протягом доби очікуються сильні пориви вітру. Синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Про це інформує у Telegram Український гідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 23 лютого та вдень 24 лютого в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

У Київській міській державній адміністрації нагадують основні рекомендації, яких потрібно дотримуватися містянам під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити
  • на вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті
  • уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби Київзеленбуду: 044-272-40-18.

Також коли падіння дерев і гілок загрожує життю можна звертатися до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонувати 103.

При несправності світлофорів чи дорожніх знаків звертатися за номерами: 044-278-35-40 або 050-439-83-66.

Під час негоди 28 жовтня в Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру. Тоді в столиці максимальна швидкість досягла рекордних 20 м/с (72 км/год). Це повторило попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 1969 році.

29 листопада 2023 року у Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів. Попередній найвищий показник синоптики спостерігали 40 років тому — 1983 року.

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