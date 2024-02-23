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Колишнього рятувальника з Херсонщини підозрюють у державній зраді
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Колишнього рятувальника з Херсонщини підозрюють у державній зраді

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Колишнього фахівця Головного управління ДСНС в Херсонській області підозрюють у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний у травні 2022 отримав посаду "начальника" в Херсонському районному управлінні окупаційної рятувальної служби області.

"Він керував підрозділом за російськими нормативами, незаконно використовував матеріально-технічну базу захопленої служби НС. Підбирав співробітників та вів облік їхнього робочого часу", — йдеться у повідомленні.

Раніше у прокуратурі повідомили, що правоохоронці завершили розслідування і скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Херсона. Його судитимуть за участь в організації та проведенні псевдореферендуму у Микільській громаді.

Також у відомстві повідомили, що у держзраді підозрюють колишню співробітницю Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

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