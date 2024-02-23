Черкаський ветеран виборов три "золота" на змаганнях за Кубок Спарти

Черкаський військовий Олександр Байда у змаганнях за Кубок Спарти здобув три золоті нагороди.

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі МСК "Дніпро".

Змагання за Кубок Спарти з окремих вправ паверліфтингу пройшли в Києві.

Олександр Байда виступив серед ветеранів у категорії до 110 кг:

екстремальний жим 100 кг – 27 разів;

станова тяга – 245 кг;

підйом штанги на біцепс – 70 кг.

Нещодавно чоловік приєднався до команди МСК "Дніпро" у Черкасах, яка займається фізкультурно-спортивною реабілітацією ветеранів війни.

Авторка — Анжеліка Жупинас.

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