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Черкаський ветеран виборов три "золота" на змаганнях за Кубок Спарти
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Черкаський ветеран виборов три "золота" на змаганнях за Кубок Спарти

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Черкаський ветеран виборов три &quot;золота&quot; на змаганнях за Кубок Спарти
Фото: МСК "Дніпро"

Черкаський військовий Олександр Байда у змаганнях за Кубок Спарти здобув три золоті нагороди.

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі МСК "Дніпро".

Змагання за Кубок Спарти з окремих вправ паверліфтингу пройшли в Києві.

Олександр Байда виступив серед ветеранів у категорії до 110 кг:

  • екстремальний жим 100 кг – 27 разів;
  • станова тяга – 245 кг;
  • підйом штанги на біцепс – 70 кг.

Нещодавно чоловік приєднався до команди МСК "Дніпро" у Черкасах, яка займається фізкультурно-спортивною реабілітацією ветеранів війни.

Авторка — Анжеліка Жупинас.

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