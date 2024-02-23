На Житомирщині поліція затримала на хабарі працівника суду

21 лютого в одному з населених пунктів Коростенщини під час отримання хабаря затримали архіваріуса районного суду, який вимагав 500 доларів США за сприяння у винесенні "потрібного" рішення.

Про це Суспільному розповіла пресофіцерка Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька.

За її словами, поліцейські встановили, що 60-річний чоловік обіцяв вплинути на суддю, щоб той прийняв рішення про скасування арешту конфіскованого автомобілю з лісопродукцією. Він наперед вказав суму грошей, яку хотів отримати за це, і домовився про час та місце зустрічі. Але саме в момент отримання грошей спецпризначенці затримали його.

"Того ж дня слідчі перевірили кілька приміщень у суді та місце проживання чоловіка. Вони знайшли гроші, копії документів, чорнові записи і мобільний телефон. Також у його кабінеті виявили 1400 доларів США та 11 000 гривень. Нині поліція розслідує, звідки вони взялися. Правоохоронці задокументували корупційний злочин", — сказала Іванна Сілецька.

Затримання архіваріуса. Житомирщина, 21 лютого 2024 року. Фото: поліція Житомирщини

Зі слів пресофіцерки, 22 лютого слідчі поліції оголосили архіваріусу підозру у вчиненні кримінального правопорушення згідно частини 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Розглядається питання про застосування йому запобіжного заходу.

Обшуки у приміщенні суду. Житомирщина, 21 лютого 2024 року. Фото: поліція Житомирщини

За таке правопорушення законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років, а також конфіскація майна.

Затримання архіваріуса. Житомирщина, 21 лютого 2024 року. Фото: поліція Житомирщини

Затримання архіваріуса. Житомирщина, 21 лютого 2024 року. Фото: поліція Житомирщини

Вилучені гроші у працівника суду. Житомирщина, 21 лютого 2024 року. Фото: поліція Житомирщини

Вилучені гроші у працівника суду. Житомирщина, 21 лютого 2024 року. Фото: поліція Житомирщини

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