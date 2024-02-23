Напередодні десятої річниці війни та другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, у Тернополі відбулося спецпогашення поштового випуску "І буде весна!".

Про це повідомили на сторінці Тернопільської ОВА.

В "Укрпошті" повідомили, що на поштовому блоці "І буде весна!" відтворені одні зі знакових світлин воєнного часу:

захоплення аеропорту "Бельбек" — фотографія війни, розпочатої з окупації Криму в 2014 році, польського художника Kуби Камінського, цей знімок фотографу вдалося приховати від російських загарбників, завдяки чому світлину побачив увесь світ;

воїн у променях сонця на "Азовсталі" — автопортрет, зроблений захисником із позивним “Орест” Дмитром Козацьким у травні 2022 року, під час оборони Маріупольської "фортеці";

Поштовий випуск із марками. Фото: Укрпошта

фото з весілля медиків-волонтерів на весні 2022 року, у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку в Харкові, автора Сергія Бобока;

світлина рук піхотинця 28-ї бригади з позивним "Сніжок", яке зафіксував Максим Дондюк за кілька сотень метрів від окопів окупантів РФ, на околиці Бахмута в березні 2023 році.

Спецпогашення поштового випуску "І буде весна!". Фото: Тернопільська ОВА

"Дизайнер поштового блоку, карток, конвертів та штемпелів — Володимир Таран. Тираж блоку — 250 000 примірників. Тираж конверта "Перший день" — 50 000 примірників. Випуск також містить художній конверт, 4 картки, презентаційну папку і сувенірну рамку", — йдеться у повідомленні на сайті "Укрпошти".