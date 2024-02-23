НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Тернополі відбулося спецпогашення поштового випуску "І буде весна!"
УКРПОШТАЗСУРегіони

У Тернополі відбулося спецпогашення поштового випуску "І буде весна!"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
поштовий випуск "І буде весна!"
Поштовий випуск. Фото: Тернопільська ОВА

Напередодні десятої річниці війни та другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, у Тернополі відбулося спецпогашення поштового випуску "І буде весна!".

Про це повідомили на сторінці Тернопільської ОВА.

В "Укрпошті" повідомили, що на поштовому блоці "І буде весна!" відтворені одні зі знакових світлин воєнного часу:

захоплення аеропорту "Бельбек" — фотографія війни, розпочатої з окупації Криму в 2014 році, польського художника Kуби Камінського, цей знімок фотографу вдалося приховати від російських загарбників, завдяки чому світлину побачив увесь світ;

воїн у променях сонця на "Азовсталі" — автопортрет, зроблений захисником із позивним “Орест” Дмитром Козацьким у травні 2022 року, під час оборони Маріупольської "фортеці";

Поштовий випуск "І буде весна!"
Поштовий випуск із марками. Фото: Укрпошта

фото з весілля медиків-волонтерів на весні 2022 року, у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку в Харкові, автора Сергія Бобока;

світлина рук піхотинця 28-ї бригади з позивним "Сніжок", яке зафіксував Максим Дондюк за кілька сотень метрів від окопів окупантів РФ, на околиці Бахмута в березні 2023 році.

Поштовий випуск "І буде весна!"
Спецпогашення поштового випуску "І буде весна!". Фото: Тернопільська ОВА

"Дизайнер поштового блоку, карток, конвертів та штемпелів — Володимир Таран. Тираж блоку — 250 000 примірників. Тираж конверта "Перший день" — 50 000 примірників. Випуск також містить художній конверт, 4 картки, презентаційну папку і сувенірну рамку", — йдеться у повідомленні на сайті "Укрпошти".

У Тернополі відбулося спецпогашення поштового випуску "І буде весна!"
Поштовий випуск. Фото: Тернопільська ОВА

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
&quot;І буде весна&quot;. У Миколаєві презентували поштовий набір присвячений десятиріччю війни
"І буде весна". У Миколаєві презентували поштовий набір присвячений десятиріччю війни
“І буде весна!”. У Кропивницькому презентували марки до 10-ї річниці російсько-української війни
“І буде весна!”. У Кропивницькому презентували марки до 10-ї річниці російсько-української війни
Марка, Укрпошта, весілля медиків
Весілля медиків-волонтерів серед руїн. У Харкові погасили марку з блоку "І буде весна!", присвяченому війні з РФ
В Івано-Франківську погасили серію марок &quot;І буде весна&quot;
В Івано-Франківську погасили серію марок "І буде весна"
На початок