Пориви вітру, ожеледиця та плюсова температура – прогноз погоди на Сумщині

Погоду на Сумщині протягом 24 – 26 лютого визначатиме антициклон. В ці дні синоптики прогнозують пориви вітру, ожеледицю та температуру повітря до +7°.

Про це йдеться у повідомленні обласного гідрометцентру.

24 лютого в області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1°..+4°, вдень +3°..+8°. У Сумах температура повітря вночі очікується +1°..+3°, вдень +5°..+7°.

25 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду, без істотних опадів, буде слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4°..+1°, вдень +1°..+6°.

26 лютого на Сумщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0°..-5°, вдень +1°..+6°.

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