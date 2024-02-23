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В укриттях і під звуки тривог. У кропивницькому пологовому за час повномасштабної війни народились 2,5 тисячі немовлят
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В укриттях і під звуки тривог. У кропивницькому пологовому за час повномасштабної війни народились 2,5 тисячі немовлят

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З початку повномасштабної війни у кропивницькому пологовому будинку народились понад 2,5 тисячі дітей, за перший місяць вторгнення прийняли 150 пологів. У Кропивницькому під звуки військових літаків, повітряних тривог, в укриттях народжували переселенки з Харківської, Донецької, Миколаївської та Київської областей, які змушені були рятуватись від обстрілів російської армії.

Директорка лікарні швидкої медичної допомоги Людмила Романів розповіла Суспільному, що за майже два роки повномасштабної війни у кропивницькому пологовому народились 2592 дітей, протягом першого місця вторгнення там прийняли півтори сотні пологів, у перший день народились семеро. В укритті здебільшого народжували під час масованих обстрілів. Операційну, пологовий зал, післяопераційну – все для народження дітей і перебування жінок – в укритті підготували до 24 лютого.

"Включали всі свої ресурси для того, щоб зібратися, не розгубитися й надавати допомогу так, як надавали до того. Роботи було дуже багато, тому що дуже багато людей їхали з Харкова, Києва. Деякі залишалися тут у нас, а деякі народили та їхали далі".

У перші місяці війни, сказала, в укриття спускалися всі. Там є запас їжі й води, вбиральня й гаряча вода.

"Збільшилася кількість передчасних пологів, викиднів, завмерлих вагітностей, жінок, які поступали з кровотечами. Все це наслідки психологічного стану".
Людмила Романів кроп пологовий
Людмила Романів. Фото: Суспільне Кропивницький

Керівниця лікарні показала укриття, куди усі вагітні, породіллі й працівники пологового спускаються під час повітряної тривоги.

"Є операційна. В таких операційних, під світлом генераторів, народжувалися дітки. З першого дня війни, з п’ятої години ранку ми почали спускатися в укриття. Пологи деякі ще приймали в пологових залах, але укриття в нас були завжди".
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Укриття у кропивницькому пологовому будинку Фото: Суспільне Кропивницький
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Укриття у кропивницькому пологовому будинку Фото: Суспільне Кропивницький
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Укриття у кропивницькому пологовому будинку Фото: Суспільне Кропивницький
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Укриття у кропивницькому пологовому будинку Фото: Суспільне Кропивницький

24 лютого, у перший день повномасштабної війни, Людмила Романів приймала пологи у жительки села Злинка Новоукраїнського району Кіровоградщини Тетяни Голованової, а 1 березня – у Наталії Господарюк з міста Долинська Кропивницького району.

Єгор – син Тетяни – народився шляхом кесаревого розтину. Народжувати їхала за пів сотні кілометрів – зі Злинки у Кропивницький., розповіла жінка.

"Ми не знали, що буде до вечора. Сказали купувати дитячу воду, бо її вже ніде не було. Ми панікували, бо у нас ще вдома з бабусею залишилась півторарічна дитина. Мені було дуже страшно – а раптом танки в село заїдуть, а вона без нас. Дуже переживали ще й тому, що у перший день Єгор був у реанімації, під апаратом – йому треба було подихати, для легень. І якщо сирена, то треба було б спускатися в укриття".
Народжені в укриттях. У кропивницькому пологовому будинку за перший місяць вторгнення прийняли 150 пологів
Тетяна Голованова з сином Єгором, народженим 24 лютого 2022 року. Фото: Суспільне Кропивницький

Син Наталії Господарюк Захар з’явився на світ теж в результаті кесаревого розтину. Мама хлопчика на збереженні в пологовому перебувала з 1 лютого. Вдома на неї, сказала, чекав старший син.

"Пам’ятаю, що коли вже прийшла до тями, мене у підвал несли. Спочатку я була в кімнаті, де багато було дівчат. Найважчими були моменти, коли треба було переодягнути дитину, а в цей момент оголошували тривогу й потрібно було спускатися, бігти в укриття".
Народжені в укриттях. У кропивницькому пологовому будинку за перший місяць вторгнення прийняли 150 пологів
Наталія Господарюк із сином Захаром, народженим 1 березня 2022 року. Фото: Суспільне Кропивницький

Наталія Господарюк після пологів у палаті, яку облаштували в укритті, була добу. З її слів, медики дуже підтримували вагітних та породіль.

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