Екоінспекція виявила в Запоріжжі два стихійні сміттєзвалища

У Запоріжжі працівники Державної екологічної інспекції виявили два несанкціоновані сміттєзвалища та скерували вимогу про усунення порушень до міськради.

Про це сьогодні, 23 лютого, повідомили в Державній екологічній інспекції Південного округу.

У повідомленні зазначено, що інспектори зафіксували декілька несанкціонованих сміттєзвалищ на території Олександрівського та Шевченківського районів Запоріжжя:

по вул. Шкільна (за Фаховим коледжем бізнесу та харчових технологій ЗНУ)

вздовж трамвайної колії між зупинками громадського транспорту "Бульвар Центральний" – "Вулиця Перемоги"

по вул. Чарівна між будинками 149 та 151

Несанкціоноване сміттєзвалище в Запоріжжі. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

Несанкціоноване сміттєзвалище в Запоріжжі. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

"Відходи різного морфологічного складу займають площі понад 24 м², 12 м², 15 м² та 49 м²", — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що інспекторами скеровані вимоги до Запорізької міської ради щодо приведення території у відповідність екологічним нормам до 11 березня.

"Важливо підвищувати свідомість щодо проблеми несанкціонованих звалищ та виховувати відповідальне ставлення до природи та довкілля", — наголошують в екоінспекції.

Раніше Суспільне повідомляло, що у середмісті Запоріжжя працівники Державної екологічної інспекції виявили два несанкціонованих сміттєзвалища.

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