Екоінспекція виявила в Запоріжжі два стихійні сміттєзвалища

У Запоріжжі працівники Державної екологічної інспекції виявили два несанкціоновані сміттєзвалища та скерували вимогу про усунення порушень до міськради.
Про це сьогодні, 23 лютого, повідомили в Державній екологічній інспекції Південного округу.
У повідомленні зазначено, що інспектори зафіксували декілька несанкціонованих сміттєзвалищ на території Олександрівського та Шевченківського районів Запоріжжя:
- по вул. Шкільна (за Фаховим коледжем бізнесу та харчових технологій ЗНУ)
- вздовж трамвайної колії між зупинками громадського транспорту "Бульвар Центральний" – "Вулиця Перемоги"
- по вул. Чарівна між будинками 149 та 151
Несанкціоноване сміттєзвалище в Запоріжжі. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу
Несанкціоноване сміттєзвалище в Запоріжжі. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу
"Відходи різного морфологічного складу займають площі понад 24 м², 12 м², 15 м² та 49 м²", — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що інспекторами скеровані вимоги до Запорізької міської ради щодо приведення території у відповідність екологічним нормам до 11 березня.
"Важливо підвищувати свідомість щодо проблеми несанкціонованих звалищ та виховувати відповідальне ставлення до природи та довкілля", — наголошують в екоінспекції.
Раніше Суспільне повідомляло, що у середмісті Запоріжжя працівники Державної екологічної інспекції виявили два несанкціонованих сміттєзвалища.
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