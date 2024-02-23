НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Екоінспекція виявила в Запоріжжі два стихійні сміттєзвалища
ЕКОЛОГІЯдовкілляВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Екоінспекція виявила в Запоріжжі два стихійні сміттєзвалища

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Запоріжжі працівники Державної екоінспекції виявили несанкціоновані сміттєзвалища
Несанкціоноване сміттєзвалище в Запоріжжі. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

У Запоріжжі працівники Державної екологічної інспекції виявили два несанкціоновані сміттєзвалища та скерували вимогу про усунення порушень до міськради.

Про це сьогодні, 23 лютого, повідомили в Державній екологічній інспекції Південного округу.

У повідомленні зазначено, що інспектори зафіксували декілька несанкціонованих сміттєзвалищ на території Олександрівського та Шевченківського районів Запоріжжя:

  • по вул. Шкільна (за Фаховим коледжем бізнесу та харчових технологій ЗНУ)
  • вздовж трамвайної колії між зупинками громадського транспорту "Бульвар Центральний" – "Вулиця Перемоги"
  • по вул. Чарівна між будинками 149 та 151
Екоінспекція виявила в Запоріжжі два стихійні сміттєзвалища
Несанкціоноване сміттєзвалище в Запоріжжі. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

Екоінспекція виявила в Запоріжжі два стихійні сміттєзвалища
Несанкціоноване сміттєзвалище в Запоріжжі. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу
"Відходи різного морфологічного складу займають площі понад 24 м², 12 м², 15 м² та 49 м²", йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що інспекторами скеровані вимоги до Запорізької міської ради щодо приведення території у відповідність екологічним нормам до 11 березня.

"Важливо підвищувати свідомість щодо проблеми несанкціонованих звалищ та виховувати відповідальне ставлення до природи та довкілля", — наголошують в екоінспекції.

Раніше Суспільне повідомляло, що у середмісті Запоріжжя працівники Державної екологічної інспекції виявили два несанкціонованих сміттєзвалища.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
&quot;У них також є емоції&quot;. Як живуть тварини в Сумському еколого-натуралістичному центрі
"У них також є емоції". Як живуть тварини в Сумському еколого-натуралістичному центрі
Російське вторгнення завдало збитків довкіллю Києва та області на понад 135 млрд гривень
Російське вторгнення завдало збитків довкіллю Києва та області на понад 135 млрд гривень
Збитків майже на два мільйони: результати обстеження водойми на Хмельниччині
Збитків майже на два мільйони: результати обстеження водойми на Хмельниччині
екологія, збитки, атака, обстріл, пожежа, атмосфера, Житомир
Екологи нарахували понад пів мільйона збитків від пожежі, яка сталася після атаки РФ на Житомир у перші дні війни
На початок