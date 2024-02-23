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В Євпаторії встановили памʼятник загиблим окупантам
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В Євпаторії встановили памʼятник загиблим окупантам

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Євпаторія, окупанти, російські військові, памʼятник
В Євпаторії встановили памʼятник загиблим на війні окупантам. Фото: Telegram/ Елена Демидова

В окупованій Євпаторії встановили пам'ятник військовим російської армії, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомила окупаційна глава міста Олена Демідова у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що пам'ятник встановили у сквері імені Пушкіна. Поруч із ним розмістили гранітну плиту з іменами 39 євпаторійців, які загинули на війні з Україною. З обох боків постаменту розміщені латинські літери "Z" і "V" — символи російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, за даними представництва президента України в Автономній Республіці Крим, на окупованому півострові поховали вже 680 російських військових, які загинули на війні проти України. 511 із них, ймовірно, були громадянами України.

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