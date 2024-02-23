На залізничному ПП "Дорогуськ-Ягодин" із трьох зерновозів висипали ріпак

Біля міжнародного залізничного пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" в трьох зерновозах зіпсували українську агропродукцію.

Як повідомили на сторінці Мінінфраструктури, зранку, 23 лютого невідомі відкрили люки на зерновозах і висипали на залізничні колії партію ріпаку.

Цей вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбургу.

"Скажу лише, що непокарані злочини завжди повертаються. Хоч це військова агресія, хоч пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити", – сказав коментуючи ситуацію міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Курбаков.

На псування агропродукції на залізничному пункті пропуску також відреагували в Укрзалізниці. Там зазначили, що готують відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

15 лютого біля МПП "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією. За добу, 18 лютого, через міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" не пропустили жоден ваговоз.

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