Більша частина експорту сільськогосподарської продукції з Кіровоградщини рухається морем. Тобто блокування польсько-українського кордону не має відчутного впливу на роботу підприємств регіону.

Торік загальний експорт зернових культур, олії та шроту з регіону становив майже 62 мільйони тонн. З них 47 мільйонів відвантажили через порти, меншу частину залізницею та автотранспортом. Це інформація від керівниці обласного департаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової.

За минулий рік автотранспортом експортували до 5% сільгосппродукції з усієї України.

"Але ситуація впливає на наші підприємства, – говорить Фурманова. – Бо ми імпортуємо, наприклад, запчастини. В аграрній спільноті зараз обговорюють це. Треба відстоювати права сільгоспвиробників. Але цивілізованим способом".

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

6 листопада 2023 року польські перевізники почали блокувати на кордоні рух вантажівок. Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після пом'якшення умов міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. 23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери.

9 лютого у Польщі фермери розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

20 лютого польські страйкарі посилили обмеження руху на кордоні. Зокрема блокували рух на трьох пунктах пропуску для легкових автомобілів та автобусів та повністю обмежили рух вантажівок. Того ж дня протестувальники на менш ніж пів години перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Зерно прямувало до Німеччини транзитом через Польщу. Українські перевізники розпочали акцію протесту у відповідь.

23 лютого українські фермери привезли на кордон сільськогосподарську техніку, знищену внаслідок повномасштабної російсько-української війни.

"Наша мета – показати польським колегам умови, в яких ми працюємо вже два роки. Техніка наших аграріїв, яку ми привезли з різних регіонів України, була знищена російськими загарбниками. Вона була підірвана на українських полях, обстріляна артилерією, спалена окупантами. За кожним комбайном чи трактором стоїть трагічна історія господарства, часом – з людськими втратами. Ми платимо надвисоку ціну за кожну зернину", — пояснив голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун.