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"Черговий акт агресії": в Одесі через падіння дрона зруйнувало будівлю. ФОТО
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"Черговий акт агресії": в Одесі через падіння дрона зруйнувало будівлю. ФОТО

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В Одесі через падіння збитого "шахеда" 22 лютого зруйновано будівлю, також у частини приміщень вибило вікна.

Про це 23 лютого повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Як зазначила у коментарі ЗМІ начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, "шахед" влучив у промисловий об'єкт, у якому, можливо, були облаштовані місця відпочинку, де й загинули три людини.

"Черговий акт агресії": в Одесі через падіння дрона зруйнувало будівлю. ФОТО
Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

"Черговий акт агресії": в Одесі через падіння дрона зруйнувало будівлю. ФОТО
Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

"Черговий акт агресії": в Одесі через падіння дрона зруйнувало будівлю. ФОТО
Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

"Звичайний черговий акт агресії РФ і її військ проти населення України. Ця нічна атака характерна тим, що ворог, очевидно, намагався "промацати" протиповітряну оборону і готовність півдня до таких масованих атак", зазначила очільниця пресцентру.

"Черговий акт агресії": в Одесі через падіння дрона зруйнувало будівлю. ФОТО
Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

"Черговий акт агресії": в Одесі через падіння дрона зруйнувало будівлю. ФОТО
Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

"Черговий акт агресії": в Одесі через падіння дрона зруйнувало будівлю. ФОТО
Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

"Збиті дев'ять дронів курсували, фактично, разом з тактичною та стратегічної авіацією ворога. Це такий оригінальний план, який вони застосували цього разу. Тактична авіація з Чорного моря працювала ракетою протирадіолокаційною типу Х-31П, яка була спрямована, вочевидь, на перевірку готовності ППО. Також ворог випустив з літаків стратегічної авіації ракети типу Х-22. Всі ракети над акваторією Чорного моря втратили бойову спроможність", — пояснила Наталя Гуменюк.

"Черговий акт агресії": в Одесі через падіння дрона зруйнувало будівлю. ФОТО
Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

"Черговий акт агресії": в Одесі через падіння дрона зруйнувало будівлю. ФОТО
Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

"Черговий акт агресії": в Одесі через падіння дрона зруйнувало будівлю. ФОТО
Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

Що відомо про нічну атаку на Одесу 22 лютого

  • Ввечері 22 лютого в Одесі пролунали вибухи. У Повітряних силах попередили про атаку російських безпілотників та пуски ракет з акваторії Чорного моря.
  • Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
  • Близько шостої ранку стало відомо, що внаслідок російської атаки загинули три людини.
  • Прокуратура почала розслідування повітряної атаки. За даними слідства, унаслідок ворожої атаки зруйновано цивільне підприємство, загинуло троє людей, їх особисті дані встановлюються.

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