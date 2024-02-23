В Одесі через падіння збитого "шахеда" 22 лютого зруйновано будівлю, також у частини приміщень вибило вікна.

Про це 23 лютого повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Як зазначила у коментарі ЗМІ начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, "шахед" влучив у промисловий об'єкт, у якому, можливо, були облаштовані місця відпочинку, де й загинули три людини.

Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

"Звичайний черговий акт агресії РФ і її військ проти населення України. Ця нічна атака характерна тим, що ворог, очевидно, намагався "промацати" протиповітряну оборону і готовність півдня до таких масованих атак", зазначила очільниця пресцентру.

Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

"Збиті дев'ять дронів курсували, фактично, разом з тактичною та стратегічної авіацією ворога. Це такий оригінальний план, який вони застосували цього разу. Тактична авіація з Чорного моря працювала ракетою протирадіолокаційною типу Х-31П, яка була спрямована, вочевидь, на перевірку готовності ППО. Також ворог випустив з літаків стратегічної авіації ракети типу Х-22. Всі ракети над акваторією Чорного моря втратили бойову спроможність", — пояснила Наталя Гуменюк.

Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки падіння збитого "шахеда" в Одесі 22 лютого. Фото: Суспільне Одеса

Що відомо про нічну атаку на Одесу 22 лютого

Ввечері 22 лютого в Одесі пролунали вибухи. У Повітряних силах попередили про атаку російських безпілотників та пуски ракет з акваторії Чорного моря.

Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Близько шостої ранку стало відомо, що внаслідок російської атаки загинули три людини.

Прокуратура почала розслідування повітряної атаки. За даними слідства, унаслідок ворожої атаки зруйновано цивільне підприємство, загинуло троє людей, їх особисті дані встановлюються.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області