В Одесі через падіння збитого "шахеда" 22 лютого зруйновано будівлю, також у частини приміщень вибило вікна.
Про це 23 лютого повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.
Як зазначила у коментарі ЗМІ начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, "шахед" влучив у промисловий об'єкт, у якому, можливо, були облаштовані місця відпочинку, де й загинули три людини.
"Звичайний черговий акт агресії РФ і її військ проти населення України. Ця нічна атака характерна тим, що ворог, очевидно, намагався "промацати" протиповітряну оборону і готовність півдня до таких масованих атак", зазначила очільниця пресцентру.
"Збиті дев'ять дронів курсували, фактично, разом з тактичною та стратегічної авіацією ворога. Це такий оригінальний план, який вони застосували цього разу. Тактична авіація з Чорного моря працювала ракетою протирадіолокаційною типу Х-31П, яка була спрямована, вочевидь, на перевірку готовності ППО. Також ворог випустив з літаків стратегічної авіації ракети типу Х-22. Всі ракети над акваторією Чорного моря втратили бойову спроможність", — пояснила Наталя Гуменюк.
Що відомо про нічну атаку на Одесу 22 лютого
- Ввечері 22 лютого в Одесі пролунали вибухи. У Повітряних силах попередили про атаку російських безпілотників та пуски ракет з акваторії Чорного моря.
- Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
- Близько шостої ранку стало відомо, що внаслідок російської атаки загинули три людини.
- Прокуратура почала розслідування повітряної атаки. За даними слідства, унаслідок ворожої атаки зруйновано цивільне підприємство, загинуло троє людей, їх особисті дані встановлюються.
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